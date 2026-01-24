MarPlaneta retoma su programación en febrero con figuras centrales de la cultura

El festival literario MarPlaneta continuará su edición 2026 los lunes 2 y martes 3 de febrero, de 18:00 a 00:00, en Chauvin (San Luis 2849), con entrada libre y gratuita, con una programación que incluirá presentaciones de libros, música, performances y talleres a cargo de destacados referentes de la cultura.

Declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, el encuentro es organizado por Grupo Planeta y ya tuvo sus primeras jornadas en enero, cuando convocó a miles de espectadores que colmaron las distintas salas del espacio cultural con una propuesta que combinó literatura, música, gastronomía y actividades participativas.

Durante las dos fechas de febrero se presentarán Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Osvaldo Gross, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Nico Artusi, Martín Kohan, Alexandra Kohan, Agustina Buera y Florencia Dapiaggi, entre otros invitados especiales.

El 2 de febrero, desde las 19:00, la programación incluirá las actividades: Nico Artusi con “Nuevas tendencias en torno al café”; Daniel Mecca con “Borges al atardecer”; Hugo Alconada Mon con “Biblioteca a la carta”; Emilia Marcon con la performance y conversatorio “Mis Victorias”, homenaje a Victoria Ocampo; Guillermo Martínez y Daniel Mecca con “Voces en el laberinto del espejo”; Jorge Fernández Díaz y Hugo Alconada Mon con “Detectives de la literatura: en búsqueda de lo real”; Alexandra Kohan y Martín Kohan con “Entran una persona y un argentino en un bar…”; y un cierre musical a cargo del trío de jazz Viceconte-Pasetti-Gertsner.

El 3 de febrero, desde las 19:30, se desarrollarán las propuestas: Florencia Dapiaggi con “Poesía al atardecer”; Osvaldo Gross con “Cartografías del gusto”; una presentación de orquesta de tango en vivo; Florencia Dapiaggi y Agustina Buera con “Entendiendo lo incomprensible: hablemos de amor”; Gabriel Rolón y Cynthia Wila con “La crueldad y la soledad, dos síntomas actuales”; y el cierre musical estará a cargo de Lucas Llull.