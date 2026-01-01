“MarPlaneta” anunció su line up para las dos primeras fechas en enero

El festival “MarPlaneta” confirmó su programación para enero, que incluirá música, performances, talleres y presentaciones de libros. Las actividades, con entrada libre y gratuita, se desarrollarán el lunes 5 y martes 6 en Chauvín (San Luis 2849), de 18:00 a 00:00. En los próximos días se dará a conocer la grilla correspondiente a febrero.

La edición de enero tendrá como protagonistas a reconocidos escritores y figuras de la cultura contemporánea, entre ellos Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

El 5 de enero a las 19:00, Nicolás Artusi ofrecerá una charla y degustación de café junto al barista Jeremías Lentini en el Patio Planta Baja. A las 19:30, Emilia Marcón presentará una performance y conservatorio sobre “Mis victorias”, en homenaje a Victoria Ocampo. A las 20:00, Adrián Lakerman y Juan José Becerra dialogarán sobre “Los estados de ánimos en la literatura” en el Main Stage Subsuelo. Y a las 21:00 se realizará la firma de libros de ambos autores, mientras que en simultáneo habrá un DJ set a cargo de Ramiro Martínez en el Patio Planta Baja.

A las 21:30, Darío Sztajnszrajber brindará la charla “El amor más allá de la otra mitad”, con inscripción previa y a las 22:30 se llevará a cabo la firma de libros del filósofo. A las 23:30 la jornada cerrará con música a cargo de SOK.

Para el martes 6 se anuncia desde las 19:00 a Diego Sztulwark, quien presentará “Hablemos de Kafka para entender qué nos pasa” en el Main Stage Subsuelo. Y a las 19:30, Florencia Canale ofrecerá la charla “El peso ignorado de las protagonistas de la historia” en el Proyectroom del primer piso. A las 20:00 se realizará la firma de libros de Sztulwark en el Patio Planta Baja, y a las 20:30 la de Canale en la antesala del Proyectroom.

A las 20:30, Fabián Casas y Adriana Riva presentarán “Musas de libros y canciones”, acompañados por Joaquín del Mundo; a las 21:00 habrá un DJ set a cargo de Zorra la Popa en el Patio Planta Baja; y a las 21:30, Florencia Sichel brindará la charla “La adultez en crisis: ¿Por qué nos sentimos tan exigidos?”, con inscripción previa, en el Main Stage Subsuelo.

En paralelo, Florencia Canale coordinará la actividad “Biblioteca a la carta” en el Proyectroom, mientras que a las 21:30 también se realizará la firma de libros de Casas y Riva y a las 22:30 será el turno de Sichel. El cierre musical estará a cargo de Victoria Ve y Joaquín del Mundo a las 23.30.