Marionetas de hilo y sensibilidad escénica en “El show de Simón”

Este lunes 19 a las 21:30, El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) recibirá a Sol Lavítola con “El show de Simón”, un espectáculo de marionetas de hilo que, desde un formato íntimo y sensible, invita a detenerse y dejar volar el imaginario.

A pesar de la innovación tecnológica, las marionetas de hilo continúan despertando curiosidad y asombro en quienes se acercan a apreciarlas. En este marco, la propuesta se apoya en la cercanía con el público y en la potencia expresiva del teatro de objetos.

Discípula de Pepe García, Sol Lavítola comenzó a demostrar su destreza con la marioneta Simón hace trece años y, en 2013, realizó su primera gira por Europa. Desde entonces, su fiel compañero de hilo la acompañó en diversas travesías, temporadas en pleno centro y presentaciones en barrios de Mar del Plata donde, según afirmó, “no llegan ni los políticos, ni el Estado”.

“Pienso que cada marioneta, con su propia personalidad y sus limitaciones, refleja aspectos y contradicciones propias del ser humano. Es desde esa potencia que intento fortalecer el vínculo que establecen, tanto conmigo como animadora, como con el público”, sostuvo Sol Lavítola.