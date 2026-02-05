Mario Rodríguez: «Vamos a defender la educación municipal»

El ex Concejal Mario Rodríguez, aseguró que «tenemos la obligación de defender la Educación Municipal, ante el intento del actual gobierno, surgido del contubernio Montenegro – Abad, de desentenderse también de esta cuestión central».

«El Sistema Educativo Municipal de General Pueyrredon, fué creado por los socialistas. En estos más de 60 años de existencia, han contribuído a su mejora y desarrollo todos los gobiernos, salvo este que, sin dudas, es el peor de la historia democrática reciente», aseveró el referente alfonsinista.

«Quienes provenimos del radicalismo, exhortamos a aquellos que dicen ser herederos de la tradición de defensa de la educación pública municipal, inspirados en Angel Roig y Elio Aprile, a que actúen acorde a esos valores históricos, y no permitan la entrega de un sistema educativo que es un verdadero orgullo marplatense».

«Este es un gobierno que tiene a la ciudad en estado de crueldad y abandono, en piloto automático, y que se despreocupa de las cuestiones prioritarias de la gestión, para centrarse sólo en los negocios. Ya entregaron los escenarios deportivos, ahora van por la educación, mañana será la salud y los polideportivos, y así…hay que decir basta! Para ello, los radicales nucleados en el MDF, estamos intentando una construcción político y social que consolide una alternativa de cara al 2027, a fin de terminar con este estado de desgobierno, que prioriza sólo el gasto en marketing y en el festival de funcionarios. Mar del Plata y Batán merecen mucho más».