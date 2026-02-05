Ciudad

Mario Rodríguez: «Vamos a defender la educación municipal»

por mdphoy

El ex Concejal Mario Rodríguez, aseguró que «tenemos la obligación de defender la Educación Municipal, ante el intento del actual gobierno, surgido del contubernio Montenegro – Abad, de desentenderse también de esta cuestión central».

«El Sistema Educativo Municipal de General Pueyrredon, fué creado por los socialistas. En estos más de 60 años de existencia, han contribuído a su mejora y desarrollo todos los gobiernos, salvo este que, sin dudas, es el peor de la historia democrática reciente», aseveró el referente alfonsinista.

«Quienes provenimos del radicalismo, exhortamos a aquellos que dicen ser herederos de la tradición de defensa de la educación pública municipal, inspirados en Angel Roig y Elio Aprile, a que actúen acorde a esos valores históricos, y no permitan la entrega de un sistema educativo que es un verdadero orgullo marplatense».

«Este es un gobierno que tiene a la ciudad en estado de crueldad y abandono, en piloto automático, y que se despreocupa de las cuestiones prioritarias de la gestión, para centrarse sólo en los negocios. Ya entregaron los escenarios deportivos, ahora van por la educación, mañana será la salud y los polideportivos, y así…hay que decir basta! Para ello, los radicales nucleados en el MDF, estamos intentando una construcción político y social que consolide una alternativa de cara al 2027, a fin de terminar con este estado de desgobierno, que prioriza sólo el gasto en marketing y en el festival de funcionarios. Mar del Plata y Batán merecen mucho más».

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*