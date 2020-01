Mariano de la Canal, «el fan de Wanda», casi se ahoga en San Bernardo

Mariano de la Canal, más conocido por su personaje de «el fan de Wanda [Nara]», vivió un mal momento el sábado en las playas de San Bernardo, cuando debió ser rescatado por guardavidas tras sufrir un calambre en el agua que le impidió moverse.

Así lo relató el propio actor de la obra A toda risa, que se encuentra protagonizando junto a Gladys Florimonte. De la Canal grabó un video para sus Stories de Instagram con el título «Casi muero», en el que detalló cómo fue ese momento de enorme susto.

«Me acaba de pasar algo terrible. De verdad que la pasé mal», contó el mediático, minutos después del hecho, cubierto con una toalla y con los ojos vidriosos.

«Estoy en San Bernardo haciendo temporada, me vine al mar un rato y me agarró un calambre en la pierna. No sabía qué hacer porque no podía moverme, me agarró desesperación. Estuve como cinco minutos sin poder moverme, el agua me tapaba porque tragué como tres litros», prosiguió, para luego dar un consejo fruto de la experiencia.