María Eugenia Vidal cometió un error en Twitter y no se lo dejaron pasar: qué escribió y luego borró

La diputada María Eugenia Vidal tuvo una mala pasada en Twitter y los haters no la perdonaron. La exgobernadora posteó un mensaje el miércoles, rápidamente lo borró, y se refirió al error que cometió porque muchos usuarios no se lo dejaron pasar.

Vidal escribió lo siguiente: “Mariu, te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana. $490 el dólar. 60% de pobreza infantil. 104,8% de inflación interanual… ¿Eso van a festejar mañana en Plaza de Mayo?”.

La publicación fue eliminada de la cuenta de la diputada, pero no pudo evitar que se viralizara con rapidez.

Este jueves, Vidal habló del descuido, y de cómo maneja sus redes. “Como habrán visto, anoche subí mal un textual sobre lo que dije en LN+ el lunes a la noche. Ojalá seamos más los políticos que elegimos manejar nuestras cuentas, leer, y contestar”.

Luego, la ex mandataria provincial expresó sus críticas al gobierno del Frente de Todos y al Acto de Cristina Kirchner por el 25 de Mayo. “Quedó claro que no soy la más habilidosa con las redes, lo que todavía no está claro es qué festeja el kirchnerismo hoy ¿El aumento de la inflación? ¿La pobreza? ¿El dólar?”. (DIB) ACR

