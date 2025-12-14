María Corina Machado, una figura que se agiganta

La figura de María Corina Machado se agiganta con cada acto. Su salida de Venezuela para llegar a Oslo fue de película y mostró la saña con la que la persigue la dictadura criminal de Venezuela.

María Corina tiene dos características que se dan pocas veces. Es inteligente y es muy valiente. Al llegar a Oslo denunció que Venezuela está invadida por agentes rusos e iraníes, por miembros de Hezbolá y de Hamás y por los carteles narcos.

Eso defiende la izquierda que es, sin dudas, la más bruta de la historia. La izquierda en el mundo pasó de querer representar a los trabajadores a defender a narcos y a terroristas islámicos.

La gesta de María Corina deja en mal lugar a muchas feministas que no la mencionan pese a que es una mujer luchando contra una organización mafiosa. Para cierto feminismo solo se reivindican a las mujeres que tienen discursos de izquierda. Muchas feministas argentinas reivindican a Cristina Kirchner, que fue presidente porque lo decidió su marido, y callan frente a la mujer política más importante del mundo.

La historia se repite. Las feministas que reivindicaban a Eva Perón, que decía que había que cumplir las órdenes del General, y hacían silencio cuando el régimen encarceló a Victoria Ocampo que fue la gran feminista argentina.

El kirchnerismo fue uno de los principales valedores del régimen criminal de Caracas. Chávez les mandaba dinero y valijas. Como olvidar las valijas llenas de dinero de Antonini Wilson. Chávez pagaba y daba ordenes como la de quitar el monumento a Colón de su emplazamiento.

Toda la izquierda ladrona robó dinero de Venezuela. Ojalá que cuando caiga el régimen se investigue la corrupción desatada del régimen y sus cómplices.

María Corina dijo en Oslo algo que da la medida de la crisis que es que nadie sabe cuántas reservas hay y que deuda tiene el país. La administración Maduro se robó todo y le entregó el país a los narcos. Es enorme la tarea que espera al nuevo gobierno.

El modelo es igual al kirchnerismo ya que dejaran una economía rota, una pobreza desatada y miles de crímenes contra opositores. Venezuela tiene el centro de torturas llamado el Helicoide que es el más grande del mundo.

Los kirchneristas hablan de la ESMA, pero avalaron por años al Helicoide y sus torturadores. María Corina dice que volverá a Venezuela. Deberá hacer una travesía peligrosa como fue su salida. Esperemos que está vez se cumplan los deseos de los demócratas del mundo y caiga la narco dictadura venezolana.__IP__

Venezuela estaba a punto de convertirse en algo como Cuba. Son casi 11 millones de exilados. La caída del régimen traerá mejoras en Latinoamérica. Argentina está del lado correcto de la historia. Se concretará la reconstrucción de Venezuela y quedará, para la mejor historia del continente, la figura valiente e inspiradora de María Corina, la heroína que enfrentó tiranos para defender la libertad.

Nunca más puede haber tolerancia hacia las mafias que toman los gobiernos. Venezuela tiene que ser una enseñanza al mundo. Tiene que haber tolerancia cero con las dictaduras que dan vía libre al terrorismo y a los narcos. Y a los cómplices como los Kirchner, Rodríguez Zapatero, los españoles de Podemos y tantos otros tienen que saber que hacerse ricos con el dinero de los criminales no puede ni debe ser legitimo. Deben pagar por eso. Mucha sangre se derramó en Venezuela como para que haya impunidad.

.

Darío Lopérfido