“Mardel danza 2025” seguirá recorriendo mitos y leyendas aborígenes con “Pampas”

El ciclo “Mardel Danza 2025” presentará este miércoles 27 a las 20:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) el espectáculo “Pampas”, que forma parte de una serie de presentaciones dedicadas a mitos y leyendas aborígenes.

“Pampas” cuenta con la coreografía de Maxi Coronel, Sofía Miguel, Avelino Pancirolli y Mica Rivadavia, quienes interpretarán de manera única un mito o leyenda aborigen, promoviendo la creación artística local.

Como se indicó, esta función se enmarca en un ciclo que se extenderá hasta septiembre, destacando el talento de 30 coreógrafas y coreógrafos a través de siete presentaciones, cada una con una duración de entre 12 y 15 minutos.

“Mardel danza”, gestionado por el Colectivo Mardel Danza con la curaduría del artista marplatense Bruno García y la gestión cultural de Juliana Lizardo Villafañe, es un espacio consolidado en Mar del Plata. Su objetivo es fomentar el desarrollo sustentable de la danza local, generando redes, promoviendo el profesionalismo y creando un punto de encuentro para el sector artístico.