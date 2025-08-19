“Mardel Danza 2025” presentará este miércoles la obra “Mapuches”

El ciclo “Mardel Danza 2025” presenta la obra “Mapuches” este miércoles 20 a las 20:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280). Este evento forma parte de una serie de funciones que se extenderán hasta septiembre, dedicadas a mitos y leyendas de pueblos originarios.

“Mapuches” cuenta con la coreografía de Yamina Barcos, Valentina Tosal, Solana Turiani e Ibel Villarreal, quienes interpretarán de manera única mitos y leyendas aborígenes. Cada función del ciclo busca fomentar la creación artística local, destacando la diversidad de enfoques coreográficos en torno a estas narrativas culturales.

“Mardel Danza”, un espacio tradicional en Mar del Plata, es impulsado por el Colectivo Mardel Danza, con la curaduría del artista marplatense Bruno García y la gestión cultural de Juliana Lizardo Villafañe. Esta iniciativa promueve el desarrollo sustentable de la danza local, generando redes, profesionalismo y un espacio de encuentro para el sector.

En esta edición, 30 coreógrafos presentarán obras de entre 12 y 15 minutos, distribuidas en siete funciones, todas inspiradas en mitos y leyendas de pueblos originarios.