“Mardel Danza 2025” presentará este miércoles “Guaraníes”

El ciclo “Mardel Danza 2025”, organizado por el Colectivo Mardel Danza con la curaduría de Bruno García y la gestión cultural de Juliana Lizardo Villafañe, presentará “Guaraníes” este miércoles 17 a las 20:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) dentro del programa “Ancestral”.

“Guaraníes” es una puesta basada en la leyenda “La tierra sin mal”, que para los guaraníes representa un paraíso terrenal de abundancia, paz y armonía, libre de todo mal. La obra, con coreografía del Instituto del Profesorado de Arte y de Guadalupe García, Alan Peña, María Paz Aulita, Luana Villar, Luciana Barbosa, Cecilia Ginestet y Fernanda Mascaró, cuenta con música de Raúl Barboza.

El elenco está integrado por Joaquina Abate, Valentina Ariadna Allendes, Rocío Del Rio, Abigail García, Bianca Gumiero, Luna Herro Dorado, Lara Micaela Irigaray, Victoria Lafuente, Selene Longhi Alegre, Angie Celeste Longo, Yael Yanet Mancilla, Denise Ochoa Luna, Guadalupe Pianciola, Ailén Ramírez, Micaela Rivadavia, Yazmín Sánchez y Victoria Suárez.

El ciclo “Mardel Danza”, un espacio tradicional de la ciudad, fomenta la creación local a través de presentaciones que exploran mitos y leyendas aborígenes, interpretados por diversos coreógrafos. Esta iniciativa promueve el desarrollo sustentable de la danza en Mar del Plata, generando redes, profesionalismo y un espacio de encuentro para el sector.