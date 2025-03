Marcha de jubilados: palazos, gas pimienta y tensión en inmediaciones del Congreso

…

Tal como ocurrió el miércoles pasado, el llamado protocolo antipiquetes creado por el Ministerio de Seguridad se desplegó en inmediaciones del Congreso Nacional y reprimió la movilización de jubilados, que se realiza todas las semanas, y a la que se van sumando otros colectivos sociales en apoyo, como hinchas de clubes de fútbol, como el caso de los fanáticos de Chacarita, militantes de partidos de izquierda y ciudadanos de a pie.

Un fuerte operativo de fuerzas de seguridad se apostó en la zona del Congreso y cuando los manifestantes se bajaron de las veredas a marchar por la calle, los agentes desplegaron un accionar represivo que incluyó gas pimienta y palazos, como también la semana pasada.

“Yo no tolero que golpeen a los viejos, cuando somos muchos la cana no hace lo que hizo hoy, mis hijos me dicen que no venga pero no puedo quedarme con todo lo que está pasando”, expresó en declaraciones a Radio 10 una joven que asiste regularmente a las marchas de los miércoles.

Según relataron trabajadores de prensa, la Policía motorizada comenzó a movilizarse en círculos, a echar gas pimienta y “pegarle a todo lo que se movía”. Así describió la escena el cronista de la emisora mencionada, Bruno Ghiso, transmitiendo desde el lugar.

La diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman, compartió un video de lo ocurrido con una crítica frase: “Se llama represión y la pagan ‘con la nuestra’, mientras los jubilados no llegan a fin de mes”.

En el relato de los incidentes, los periodistas del canal Todo Noticias, destacaron asimismo que había “más policías que manifestantes” y que el operativo de seguridad era “muy grande”.

La jubilación mínima no llega a los 300 mil pesos, siendo para miles de personas un ingreso de $279.121,71. (DIB) ACR