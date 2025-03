¿Marcha atrás? Francos ahora dice que Milei solo planteó intervenir la Provincia en materia de seguridad

.

En medio de la polémica y los cuestionamientos de todo el arco opositor a Javier Milei por el pedido de renuncia a Axel Kicillof y la propuesta de intervenir la Provincia de Buenos Aires, ahora el Gobierno baja el tono y asegura que el Presidente se refería a una intervención sólo en temas de seguridad, por la ola de violencia en territorio bonaerense.

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien intentó ponerle paños fríos a las críticas al libertario por haber propuesto intervenir la Provincia y fue tajante al sostener que Milei “no tiene fuerza legislativa” para hacerlo.

“Cuando el Presidente se refiere a la intervención, se refiere a la intervención en los temas de seguridad. Lo que él dice es ‘si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido tan ineficaz en tratar el tema de la seguridad, para solucionarlo, déjenos a nosotros. Déjenos intervenir a nosotros en este tema para llevarlo adelante’. Y siempre le dijo renuncie usted como gobernador y nosotros nos hacemos cargo de tratar el tema de la inseguridad”, sostuvo Francos en una entrevista con radio Mitre.

En ese sentido, al justificar los dichos del mandatario, agregó: “Lo que él dice es que es muy difícil poder tratar la inseguridad cuando un gobernador tiene la posición tan zaffaroniana, creo que dijo el Presidente, está diciendo la forma de ser condescendiente con los delincuentes contra una posición dura como la que tiene el Gobierno nacional de ‘el que las hace, las paga’”.

Francos buscó ser claro en la referencia de que Milei no podría intervenir la Provincia, y repitió que el libertario dijo que intervendría “en el tema de seguridad”.

“No quiere decir que intervenimos la provincia, porque eso no lo podría decir el Presidente, porque no tiene fuerza legislativa como para decir ‘yo llevo adelante la intervención de la provincia’”, cerró. Lo curioso es que, como reconoció el propio Francos, Milei le pidió la renuncia al Gobernador, por lo que no queda claro si solo se refería a las cuestiones de seguridad o estaba alentando un cambio más profundo en el gobierno de la provincia. (DIB)

