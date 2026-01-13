 Marcha atrás con la tasa a los combustibles pero cruzó a la oposición: “No se quejaron cuando Milei los aumentó 270%”

A través de una conferencia de prensa, el intendente de Roque Pérez Maximiliano Sciaini (Fuerza Patria) dio marcha atrás con la creación de una Tasa Vial a los Combustibles. La determinación fue comunicada horas antes de una nueva Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes prevista para este martes por la noche.

El jefe comunal del Frente Renovador explicó su postura tras la primera fallida sesión- ocurrida la semana pasada- en la que la oposición se retiró y dejó sin quórum.

“No voy a hacer oídos sordos a lo que dice la gente” afirmó ante los medios locales aunque consideró que buena parte del enojo se debió a como la oposición se manejó públicamente con el tema. “Si vos le preguntas a cualquiera si quieren que le sumen una tasa van a decir que no” sostuvo en referencia a la postura beligerante que adoptaron algunos concejales.

El intendente de Roque Pérez cuestionó la “doble vara” opositora sobre la suba en los combustibles

“Vi a concejales en conferencia de prensa diciendo que era una locura la tasa. Pero no vi a ninguno de esos, no sé si eran cinco o seis, cuando Milei entre diciembre del 2023 y enero del 2024 aumentó 90% los combustibles. Cuando en 2024 aumentó un 108% tampoco lo vi y el 2025 un 48%. En promedio aumentaron entre 240% y 270% los combustibles desde que entró Milei” comparó.

En esa dirección, el intendente massista recordó que los impuestos nacionales a las naftas “ni un peso de esos vuelve a Roque Pérez porque no coparticipan un peso a los municipios” y la diferenció de la fallida tasa municipal del 2,5% donde “el 100% de lo que se recauda iba a ir a la reparación de la infraestructura de Roque Pérez”

“Si fuera concejal de la oposición hubiera hecho lo mismo pero no le habría dicho a la sociedad si quería o no una tasa más. Porque si le explicas este contexto y el para qué a la sociedad cambia. En 10 mil pesos son 250 pesos” sostuvo.

Sin la Tasa Vial a los combustibles en el temario – y a pesar de requerir esta vez únicamente una mayoría simple- el oficialismo pondrá este martes a consideración de la Asamblea de Concejales y mayores Contribuyentes el resto de las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva .

Intendentes reflotan las tasas municipales a la carga de combustible y crece la pelea con nación

En el último tiempo, varios municipios bonaerenses echaron mano a la polémica tasa vial a los combustibles para tratar de acomodar sus finanzas en medio de la caída en la recaudación producto de la caída de fondos coparticipables y la baja cobrabilidad ante la situación social.

Este tipo de tributo es objeto de una fuerte disputa política entre un gobierno nacional que condena el cobro de tasas municipales al sector pero que no rebaja los impuestos nacionales a los combustibles y ni siquiera invierte los recursos que están afectados por ley a obras como en el caso del fondo hídrico.