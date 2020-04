Marcelo de Bellis cuestionó a Erica Rivas por bajarse de la obra de “Casados con Hijos”

«La producción hizo todo lo posible porque ella esté, pero se ve que no fue suficiente», indicó de Bellis en diálogo con «Intrusos».

En relación al motivo que generó la renuncia de su compañera expresó que, “Rivas no continúa por un factor económico y otro que se vincula a su ideología (…) de todos modos «el fan quiere ver ‘Casados con Hijos'» tal como es”.

“Es muy respetable y cada uno piensa como quiere, pero con ese criterio yo no puedo hacer Otelo o si me llaman a hacer de pedófilo. Es actuación. No tenemos que defender a nadie porque sabemos que se hizo todo lo posible. Es una baja importantísima. Pero evidentemente ella no estaba cómoda. Se retrasó la escritura de la comedia porque ella no firmaba», declaró el actor refiriéndose a los pedidos de Rivas sobre el tipo de “humor” que plantea la obra.

«Nosotros vamos a hacer ‘Casados con Hijos’ a pesar de todo. Lo que le pedí a Guillermo es que me haga jugar con la cinco. Dardo tiene que ser gatero, más gatero que nunca. Moni cantar como siempre, Paola ser calentona descerebrada«, afirmó, generando una gran polémica en las redes.

“Estamos muy felices de hacer ‘Casados con Hijos’ y el que no lo quiera ver que no vaya al teatro. Esto es una una obra de teatro no una causa nacional», concluyó.