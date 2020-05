Marcela Tauro, afuera de Intrusos: «¿Si me echaron? Lo dejo a tu criterio»

Consultada sobre esto, Tauro fue categórica: «Dependo del canal. Todavía no hablé con nadie, te lo juro por mi papá», aseguró en una nota con Los ángeles de la mañana. Además dijo que sus compañeros no se comunicaron con ella.

«No me llamaron pero los entiendo, porque ellos no tienen nada que ver. No hay que mezclar«, contestó. «¿Te echaron?», le preguntó la notera Maite Peñoñori. Y ella contestó: «Lo dejo a tu criterio«.