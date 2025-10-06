Mar del Plata y Montenegro responderán al recambio de Espert: Una cita dudosa con Milei este martes

El intendente de General Pueyrredon Guillermo Montenegro destacó la decisión de José Luis Espert de renunciar a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y expresó su apoyo a Diego Santilli.

“Hoy vimos de parte de Javier Milei y José Luis Espert un gesto inédito en la política argentina que me parece que hay que rescatar y valorar. El proyecto de país es más importante siempre y no cualquiera está a la altura de dejar el ego de lado”, afirmó el jefe comunal y agregó: “No tengo duda que Diego Santilli es una excelente persona y un gran candidato que representa nuestros valores. Todo mi apoyo”.

Mar del Plata la capital turística y política de los argentinos, se ratifica como tal cuando este martes Javier Milei, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, brinden el escenario de un trípode de poder que enlace las controvertidas últimas horas del oficialismo. No hay paradas intermedias en el colapso del oficialismo que observa el 26O como un pilar que será un antes y un después de un gobierno que prospera en inestabilidad política.

La estruendossa dimisión de Espert ha dejado tambaleante a un oficialismo que busca oxígeno en las huestes de Montenegro, y pretende albergar en Mar del Plata una representatividad que ha ha tenido como soporte a sus aliados que han comenzado a estar en estado deliberativo. La UCR y la CC no se sienten identificados con el color violeta y LLA no reúne una vertiente propia de un rpoyecto próspero, sino que todo está en discusión. El marco está inmerso en una mar de contrariedades.

Y no se quiere repetir Moreno, Santa Fe, Tierra del Fuego y Olavarría. El mutismo de Montenegro se someterá a una prueba de fuego este martes donde se ha propalado al fórmula de Santilli reemplazado a Espert. El intendente de Mar del Plata ha sembrado señales adversas a la LLA, y ya no ostenta una mayoría propia en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon.