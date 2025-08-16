Mar del Plata vuelve a ser esta noche sede de una nueva Bresh

Esta noche la Bresh, la fiesta que ha conquistado al mundo, vuelve a Mar del Plata para ofrecer una experiencia única en la Plaza de la Música (Constitución 5780): la apertura será a las 23:59.

Los asistentes, prometen los organizadores, disfrutarán de una noche llena de música, glitter y la energía característica que hace de esta fiesta un evento inolvidable: Mar del Plata vibrará al ritmo de los grandes éxitos, con un ambiente cargado de amor y ganas de bailar hasta el amanecer.

Con ediciones en ciudades como Nueva York, Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires, Bresh se ha consolidado como un fenómeno global.