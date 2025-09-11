Mar del Plata top en el equipo argentino de la Copa Davis contra Países Bajos

Francisco Comesaña vive su mejor momento profesional y eso quedó reflejado en el ranking ATP, donde ascendió 17 lugares y se ubicó en el puesto número 54, el más importante de su carrera.

Su gran performance en las últimas semanas, sobre todo en el Masters 1000 de Cincinnatti, tras alcanzar los octavos de final, le dieron un importante impulso a su ranking, que podría seguir subiendo en caso de avanzar en el US Open, el último Grand Slam de año que arrancará la semana próxima.

Francisco Comesaña consiguió el mejor ranking mundial de su carrera. (Foto: Gentileza Prensa)

Esta evolución de Comesaña le permitió ser convocado por primera vez al equipo de Copa Davis que encabeza Javier Frana. El marplatense estará presente en la serie ante Países Bajos que se llevará a cabo el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre.

En cuanto a los argentinos, Francisco Cerúndolo sigue siendo el mejor ubicado en el ranking. Volvió al top 20 mundial después de ascender 4 posiciones y se ubicó en el puesto número 19. Más atrás le siguen Sebastián Báez (43), Camilo Ugo Carabelli (47), Tomás Etcheverry (58), Mariano Navone (74) y Juan Manuel Cerúndolo (85).

La victoria de Carlos Alcaraz ante Jannick Sinner en el Master 1000 de Cincinnatti le permitió al español acercarse al número 1 del mundo y concretar la amenaza de superarlo en caso de ganar el US Open, el último Grand Slam del año que comenzará el próximo 23 de agosto.

En el Grand Slam norteamericano, Sinner tiene que defender los 2.000 puntos obtenidos gracias a su título del año pasado, logrado al vencer en la final al estadounidense Taylor Fritz.

En cambio, Alcaraz, eliminado en segunda ronda en 2024, tiene muy pocos puntos que defender (50) por lo que es presumible que sume muchos si llega a las últimas rondas.

En la última clasificación publicada por la ATP, el italiano cuenta con 1.890 puntos de ventaja sobre el español, que no ocupa el N.1 del ranking desde agosto de 2023, hace ya dos años.

El único cambio en el Top 10 fue la entrada del ruso Karen Khachanov (9º) en detrimento del danés Holger Rune (11º).

El top 10 del ranking mundial

1. Jannik Sinner (ITA) 11.480 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.590

3. Alexander Zverev (GER) 6.230

4. Taylor Fritz (USA) 5.575

5. Jack Draper (GBR) 4.440

6. Ben Shelton (USA) 4.280

7. Novak Djokovic (SRB) 4.130

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Karen Khachanov (RUS) 3.240 (+3)

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3.205

Los mejores argentinos en el Ranking ATP

19. Francisco Cerúndolo (ARG)

40. Sebastián Báez (ARG) 1.160

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.123

54. Francisco Comesaña (ARG) 962

58. Tomás Etcheverry (ARG) 9406

74. Mariano Navone (ARG) 810

85. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 736