Mar del Plata suma un nuevo ícono cultural con el Museo Internacional de Surf

Mar del Plata sumó un nuevo emblema cultural y turístico con la inauguración del primer Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa, un espacio que combina historia, patrimonio arquitectónico y espíritu costero en una histórica casona ubicada en la esquina de General Roca y la costa, frente al Parque San Martín. El proyecto es impulsado por Fernando Aguerre , referente mundial del surf, cofundador de Ala Moana Surfshop y actual presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA).

El inmueble, construido en 1942 bajo el concepto de “casa de playa”, es en sí mismo una pieza de valor patrimonial. Diseñado por el arquitecto Albino Marshall -creador del ex teatro Ópera de la ciudad y ex dibujante de Alula Baldassarini, representante del Pintoresquismo-, cuenta con 750 metros cuadrados cubiertos más 150 de altillo. La restauración estuvo a cargo de la arquitecta Vicky Salas y su equipo, liderado por Daniela Garrammone, con un criterio claro: conservar intacta la identidad original de la vivienda.

“La casa es como un museo arquitectónico vivo. El objetivo siempre fue mantener su esencia”, explicó Aguerre. En ese sentido, se preservaron los pisos originales, la calefacción central por radiadores, el ascensor Otis de 1942, una radio Zenith con tocadiscos incluido y gran parte del mobiliario original. Los antiguos baños fueron reconvertidos en probadores y se mantuvieron terrazas, patios y habitaciones, respetando la estructura original.

Al ingresar, el visitante se encuentra con un diálogo constante entre el patrimonio edilicio y la cultura del surf. Decenas de tablas históricas recorren la evolución del deporte: desde piezas de madera maciza provenientes de Hawaii, datadas a comienzos del siglo XX, hasta modelos contemporáneos utilizados por figuras consagradas. Entre ellas, se destacan tablas pertenecientes a surfistas emblemáticos de las últimas décadas y la que utilizó Kauli Vaast, campeón olímpico en París 2024. También hay un retrato de Duke Kahanamoku, considerado el impulsor del surf moderno.

Cultura del surf

La colección se completa con trajes de baño de distintas épocas, lycras de competencia, trajes de neoprene, afiches de películas históricas, cartas, trofeos y otros objetos que dan cuenta de la evolución técnica y cultural de la disciplina, tanto en Argentina como a nivel internacional. “Acá convive la historia. La idea es contar con siete u ocho tablas de campeones del mundo firmadas de mi colección”, señaló Aguerre.

El museo funciona además como un espacio vivo: incluye un surf shop con marcas de primera línea y un café con propuestas saludables y orgánicas, con platos inspirados en California, Hawaii, México y Argentina. “Es una apertura en modo relax. No es un lugar para encerrarse, sino para abrirlo a la comunidad. Invitamos a los marplatenses a disfrutar de esta casa, a tomar un café, a mirar el mar o a recorrer el museo”, remarcó el impulsor del proyecto.

Padre del surf olímpico -logró que la disciplina ingresara al programa de los Juegos a partir de Tokio 2021-, Aguerre definió la iniciativa como un aporte a la ciudad: “Es un regalo a Mar del Plata, a la cultura del surf y a una ciudad que muchas veces pensamos en términos materiales y no culturales. Y la arquitectura también es cultura”.

Con esta apertura, Mar del Plata no solo suma un nuevo atractivo turístico, sino que consolida un espacio que pone en valor su identidad costera, su patrimonio y su vínculo histórico con el mar, proyectando esa herencia hacia las nuevas generaciones.