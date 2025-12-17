Mar del Plata sale muy mal en la foto: Caputo deja expuesto a Montenegro por elevar tasas

Este miércoles Toto Caputo buscó profundizar su guerra con los intendentes peronistas del conurbano con la publicación de un portal del Ministerio de Economía que expone a los municipios que más cobran tasas.

Sin embargo, en el tributo más cuestionado por el ministro de Economía, la tasa vial que se grava a la carga de combustibles, el mapa de calor lanzado por Caputo expone a uno de los principales aliados de Javier Milei durante estas legislativas en la provincia, el marplatense Guillermo Montenegro.

Sucede que, según las planillas publicadas por Economía, en la provincia de Buenos Aires el municipio que más cobra en concepto de tasa vial es General Pueyrredón (Mar del Plata). No solo eso, el rojo del mapa de calor es compartido por otro municipio aliado de los libertarios, Pinamar, gobernado por Juan Ibarguren.

Concretamente, el informe de Caputo muestra que Pinamar y Mar del Plata son los únicos dos municipios en rojo al alcanzar una base imponible del 3% por litro de combustible o fracción de GNC expendido.

«Me encanta que Tres de Febrero no esté en esta lista que hizo el MinEconomia_Ar de Municipios que cobran tasa vial», dijo el intendente en uso de licencia Diego Valenzuela al referirse a la planilla que expone a Montenegro.

Además, Mar del Plata figura dentro de los cinco municipios que más alto cobran la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, otro de los tributos fuertemente cuestionados por los libertarios.

Desde el año pasado, el conflicto central de Caputo con los intendentes fue por el cobro de la tasa vial a la carga de combustibles, por la que incluso demandó en la Corte al municipio de Lomas de Zamora, al mando del peronista Federico Otermín.

Ahora, con el lanzamiento del denominado «portal de Transparencia Tributaria Municipal» en Economía salieron a escrachar a las comunas que aplican gravamenes cuestionados por el gobierno libertario.

El lanzamiento de ese portal fue cuestionado de inmediato por intendentes y referentes del peronismo.

En Quilmes, la actual diputada provincial Mayra Mendoza, cruzó: «Pierden el tiempo con una web para «publicar las tasas municipales», atacando a quienes día a día contienen en el territorio los desastres que él y el presidente @JMilei hacen. Mafiosos e impresentables».

Antes de conocerse este mapa de calor de Caputo, el intendente de Pilar, Federico Achával, había cruzado al ministro: «Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA».

