Mar del Plata: Más de un intendente siempre forman parte del problema nunca de la solución

Inédita e insólita situación atraviesa Mar del Plata. Los abusos y excesos de la política sobre la democracia han permitido una decadencia que impacta sobre la vida de sus habitantes.

Es un proceso que ha comenzado a ser evaluado y trasciende los límites de General Pueyrredon. En primer lugar afectará su calidad de administración. Y todas las variantes jugarán en forma inversamente proporcional a una ciudad emblema de la Argentina. En plena temporada alta será un botín para los periodistas del país, que no se reducirá a una cuestión de mero trámite, ya que hay superposición de poderes, en la ciudad más importante del interior del país.

Montenegro sacó de la manga una carta manteniendo una cuota de poder que perfora la gobernabilidad de Neme. De ninguna manera exime al intendente interino a convertirse en víctima de una maniobra que está al borde del reglamento. Montenegro tuvo que levantar el caballo cuando en LLA no cerraron ni sus números ni su militancia violeta de ocasión.

La decisión es política. Aún Neme ha sido un conspicuo integrante de la mayoría propia automática desde 2023. El intendente interino hizo una contribución enorme a los déficits que arrastra la MGP. Cómo se reflejará en lo sucesivo, con la nueva composición legislativa, es una incógnita que prolonga este calendario de días con feriados consecutivos de distinta índole.

Resulta innecesario inmiscuir sobre la complejidad de los temas a resolver. Hay que ser muy generosos para no involucrar a más protagonistas que están en la órbita de ambos intendentes. ¿Una forma de expresar que hay más intendentes? Hay quienes así lo ostentan, los favorece la penumbra que raya en la oscuridad.

El Municipio está en emergencia política, con déficit en su economía, en sus servicios tanto en calidad como en cantidad. Y no hay que ser eminentemente examinador para saber que desde el 10 de diciembre último, sin que haya imágenes de la transferencia del poder, que estamos en serios problemas.

No es casual que ya se hayan atesorados las cajas. El EMTURYC, OSSE y el control de servicios cartelizados que está en manos del mismo grupo económico, vinculado al propio club de empresas de Tapia. El andamiaje legal y administrativo de General Pueyrredon está en muletas.

Resoluciones del ámbito judicial en lo contencioso administrativo han frenado límites de transgresión. Un límite a la codicia política, que descubrió que en la articulación pública y privada, hay una salida para abrir cajas que conecten el colapso en ciernes, con 2, 3 o más intendentes.