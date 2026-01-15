Arte y Espectáculos, Teatro

Mar del Plata levantó el telón de la temporada 2026 en la Villa Victoria

por Redacción

La Villa Victoria fue el epicentro de nueva edición de “Mar del Plata Levanta el Telón”, el tradicional evento de lanzamiento oficial de la temporada estival, donde se dieron a conocer las diferentes propuestas culturales que tiene la ciudad durante el verano 2026.

En ese marco, actrices, actores y reconocidas figuras de todo el país participaron de diferentes fotos en sets especialmente diseñados para la ocasión que recreaban el teatro y las playas marplatenses, aportando identidad local y un clima 100% veraniego.

La jornada, que organizó el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), contó con la presencia del intendente, Agustín Neme, y del presidente del EMTURyC, Diego Juárez, junto a más de 300 periodistas e influencers de todo el país que acompañaron el evento realizando notas, registros fotográficos, contenidos audiovisuales y transmisiones en vivo.

Toda la información sobre las propuestas turísticas y culturales del verano 2026 puede consultarse en www.turismomardelplata.gob.ar y en la App de Turismo de Mar del Plata.

