Mar del Plata le pide a la Provincia que le permita implementar una fase especial sin “cortarse solos”

Si bien Bianco resaltó esa situación de Mar del Plata consultado por INFOCIELO respecto a la temporada de verano, desde el Municipio ven con mayor preocupación el número de desempleo y señalan que el problema lo tienen hoy. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer los informes económicos del segundo trimestre del año y situó a Mar del Plata como la ciudad con más desocupación en el país, con el 26% de desempleo, golpeada directamente por la crisis turística que vive el país, actividad de la que la ciudad se nutre todo el año.

“Es el doble que el año pasado, nunca tuvimos este número” precisó a INFOCIELO el Coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, quien además señaló que no piensan en la temporada de verano para reactivar la economía, como lo hace la gestión provincial. “Pasado mañana cierra el tercer trimestre del 2020, y nos queda otro trimestre antes de 2021. Venimos de un tercer trimestre de un 26% de desocupados. Antes de pensar en enero, tenemos que pensar en el ahora”, remarcó Rabinovich.

Por ese motivo, desde el Municipio quieren que la Provincia atienda su caso particular, y les permita reactivar actividades que no están contempladas en la fase 3 del aislamiento en la que se encuentran hace aproximadamente 30 días. Sin embargo, aclararon que tampoco pretenden instalar un sistema propio ni “cortarse solos”, como hizo Tandil y desató el conflicto con la administración provincial.

“No queremos un sistema separado como el de Tandil. Queremos trabajar en conjunto con la provincia para una ‘fase de aislamiento marplatense’. Así como tenemos una situación particular desde el desempleo, también tenemos cuestiones particulares en cuanto a la ciudad. Por ejemplo no tenemos transporte interurbano, por lo que podríamos habilitar la construcción ya que los trabajadores van en su propio auto a trabajar”, indicó el Coordinador de Gabinete a INFOCIELO.

También señaló que la fase 3 en la ciudad costera no funciona para disminuir el pico de contagios, ya que pese que el aislamiento frena la circulación en la calle, “hay muchas reuniones de personas en casas y es prácticamente imposible de controlar. Cuando hacemos la investigación epidemiológica vemos que hubo algún asado, mates, etc. En las reuniones no hay ningún cumplimiento de protocolo”.

Por último, Rabinovich destacó que “hace 30 días que estamos en fase 3, y el 85% de los casos se dieron estando en fase 3. Lo que queremos es discutir qué es lo que tenemos que hacer para poder reactivar, porque esta claro que el sistema cerrado de fases nos mantiene en una meseta, pero nos está cerrando económicamente”.

Todavía no hubo una respuesta formal de la Provincia, que anteriormente se mostró contraria a habilitar actividades en ciudades con circulación comunitaria, y especialmente a permitir que cada municipio administre la cuarentena. Desde General Pueyrredón insisten en que el impacto económico pegó más fuerte que en otros municipios costeros, y que no sienten que la temporada de verano sea la reactivación. Por otro lado, si desde la Provincia consienten al municipio y habilitan la “fase marplatense”, esperan que haya una catarata de pedidos del resto de los distritos, ansiosos por dejar el sistema de fases y tomar las riendas de la gestión epidemiológica para poder reabrir actividades.