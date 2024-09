Mar del Plata, la “ex perla” que sangra y duele por la inacción política

No alcanza con comunicados esmerilados para disimular el desastre de otros, hay que hacerse cargo de los problemas medulares e inherentes a los marplatenses y todos los dirigentes electos deben combatirlos por obligación. Mar del Plata sangra debido a la inseguridad, la salud pende de un hilo y el transporte continúa precarizado.

“La inseguridad en la ciudad por momentos se torna incontrolable, no existe barrio en que los vecinos no estén atemorizados por los continuos robos, y sumado al avance de la droga sobre todo en las zonas más carenciadas, provoca pavor en la gente. No son casualidad las 25 muertes por violencia en lo que va del año”, describió Néstor Troiano.

En tal sentido, el titular de la COPEBO Mar del Plata / Batan, recalcó: “Los marplatenses entendieron que nadie los defiende por eso la venta de armas se acrecentó” y precisó que “La falta de personal policial en algunas zonas de la ciudad, no hacen más que recrudecer el delito, mientras los responsables parecen no estar al tanto”.

Con respecto a la salud, el avezado dirigente aclaró que “Las unidades sanitarias están completamente atomizadas: no tienen médicos, carecen de insumos, no poseen hilo de sutura… Si te cortás, al no tener recursos para curarte, te derivan al HIGA que cada vez se parece más a un hospital de campaña” y alegó que “Siempre es lo mismo, la culpa es de los médicos porque no quieren trabajar para el municipio. Lo que nadie aclara es que esto sucede debido a la miseria que les pagan”.

Asimismo, el conductor de la COPEBO local, subrayó que “El CEMA, por ejemplo, posee un equipo de última generación manipulado por dos técnicos que trabajan a reglamento, porque obviamente les pagan muy poco. Esto retrasa estudios de gente con enfermedades terminales agravando aún más la salud de los pacientes”.

“¿Cómo lo podrían solucionar? No despilfarrando el dinero de los marplatenses pagando cenas en lo de Mirtha Legrand, o cortando manzanas de un árbol que no sembraron, como fue el evento de los 150 años de Mar del Plata. Es muy fácil malgastar los recursos de los estúpidos que pagamos impuestos en cuestiones poco relevantes para la gente”, agregó.

En lo referido al transporte, otro tema crucial en la ciudad donde los responsables no se hacen cargo, Troiano señaló: “Inza y Montenegro son los dueños de la película, y ellos le deben a los marplatenses una respuesta clara y sin más dilación”.

“El transporte no está encuadrado en un marco regulatorio, funciona en total estado de precariedad como lo hizo durante años en Mar del Plata”, esclareció, al mismo tiempo que añadió: “Las unidades están detonadas, no entiendo cómo les otorgan la VTV, porque si saco cualquier micro de circulación, lo pinto como particular y lo traslado para realizar la VTV, claramente no me la aprueban, con todo el riesgo que conlleva tener las unidades en ese estado”.

“No veo ni al Ejecutivo ni al Concejo Deliberante muy entusiasmados, ni apurados, en darle una solución a este tema, tampoco para armar una audiencia pública en donde las instituciones intermedias que son las que representan a los vecinos, se puedan expresar como ya lo hemos hecho en su momento para ir en contra de la antigua licitación, para saber cuál es la realidad de las necesidades de los usuarios de transporte, porque ese es el lugar donde uno tiene que ir a consultar, no el cerebro mágico de un funcionario sentado en un escritorio que hace 20 años no se toma un micro porque posee auto y por ende no tiene idea de lo que sale un pasaje ni de como se viaja”, ratificó el dirigente peronista.

