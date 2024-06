Mar del Plata homenajeó al Profesor Néstor Lofrano, por su fuerte impronta como promotor de la educación en sus distintos niveles

Mediante Ordenanza 20.483/24, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó el título “Ciudadano Ejemplar” al Profesor Néstor Juan Lofrano, “en reconocimiento a su destacada trayectoria como educador, director y desarrollador de diversos espacios educativos locales, por intermedio de los cuales nuestra comunidad canaliza el acceso a la educación de calidad, conforme lo prescribe nuestra Carta Magna”.

Impulsado por Agustín Neme, el acto se llevó a cabo en el recinto con la presencia del secretario de Educación, Fernando Rizzi; su antecesor en el cargo, Sebastián Puglisi; los concejales Julián Bussetti, Angélica González, Guido García, Marianela Romero, Ricardo Liceaga Viñas, Mariana Cuesta, Cristian Beneito, Eva Ayala y Horacio Taccone, además de colegas, familiares, amigos y parte del cuerpo directivo del Colegio Atlántico del Sur (CADS).

Luego, Juan, hijo de Néstor e integrante del cuerpo directivo del CADS, se explayó: “Papá siempre me enseñó que los discursos no se escriben y se dicen en el momento. Nosotros trabajamos mucho con la palabra, pero este discurso es más difícil porque se juegan muchas cosas. Hay mucha gente presente, pero muchos otros que no pudieron venir porque hay chicos que cuidar. Desearían estar acá pero están con el corazón porque este proyecto no se detiene. La educación es una sola, y es pública. Si bien, papá está desde los papeles jubilado, viene todos los días a la escuela, porque de la pasión uno no se jubila. La palabra que nos atraviesa a todos los que estamos cerca de papa es la huella y la pasión. La educación como concepto no se puede permitir mezquindades. En tiempos de inmediatez, lo que se está reconociendo acá es un proceso de muchos años que además nunca termina. Todos tenemos roles diferentes, pero cuando la cosa se pone compleja, vamos a verlo a él, que tiene la palabra justa, la serenidad y mucha espalda, porque seguramente ya lo vivió. Mucho corazón, como nos enseñó. Y hay que seguir”.

Tras recibir el reconocimiento, Néstor Lofrano no evitó la emoción al hacer uso de la palabra: “Gracias. Es una cosa única, que pase esto para mí. Tiene una connotación especial, me parece que es lo más importante que me pasó. No puedo dejar de agradecer esa unanimidad en el apoyo. Y me hizo acordar a mis cuatro años como secretario de Educación, donde formamos un equipo con personas de orígenes partidarios diferentes. Y nunca nos peleamos, quizás porque lo que nos unía era el interés y el amor por la ciudad, a la que colocábamos por encima de todo. Y hacíamos lo posible, cada uno desde nuestro lugar, dándolo todo. Quizás por eso, la gestión fue bastante exitosa. También fue una gran experiencia la creación del colegio Illia, tomando como referencia otros colegios nacionales. Hubo mucha gente acompañando, gente muy apasionada, dedicada y capacitada. No soy el único, sólo soy un emergente. Hay mucha gente que también hizo mucho por la educación. Siento que quizás lo puedo merecer, pero que a la vez represento a muchísima gente que no tiene este reconocimiento. Lo mínimo que puedo hacer es agradecerles. Y el lunes, estaré en el colegio. Los que somos maestros, seguimos. Mi familia, sin que yo lo impusiera, también siguió el camino de la educación. Y tengo la suerte y el orgullo de ver que mis hijos me superaron”.