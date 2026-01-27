Mar del Plata es la apuesta de Milei en la Quinta Sección, como su bastión electoral

«Cuando tuvimos un traspié acá ganamos, celebró Javier Milei, acompañado por Karina Milei, Sebastián Pareja y Diego Santilli.

La primera de las dos jornadas políticas que Javier Milei realiza en Mar del Plata mostró al presidente en la calle, rodeado de seguidores y exacerbando su faceta “rockstar” con la que suele sentirse más cómodo.

Aunque solo recorrió 150 metros caminó entre el público y se subió a una camioneta sobre calle Avellaneda y Güemes para pronunciar su discurso con un megáfono. En los alrededores, otro grupo de personas lo abucheaban y le gritaban “vendepatria”, el antagonismo perfecto para que el líder libertario desplegara toda su puesta en escena.

La elección de Mar del Plata, no fue casual. Forma parte del itinerario de distritos en los que La Libertad Avanza obtuvo sus mejores desempeños electorales y en los que lleva a cabo su “Tour de la Gratitud”.

En su contacto con la militancia, Javier Milei ponderó a la quinta sección electoral por su acompañamiento, especialmente en las provinciales de septiembre donde LLA perdió por más de 13 puntos la provincia de Buenos Aires.

Como se sabe, la alianza PRO-libertaria solo ganó en dos secciones durante los comicios legislativos de 2025: en la quinta y la sexta sección.

“Esta sección fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires”

Envalentonado, Javier Milei reivindicó a Mar del Plata y al resto de los distritos de la quinta sección como el punto de partida para la remontada en octubre. En la zona de mar y sierras, el frente violeta superó a Fuerza Patria por 41,56% a 37,53% de los votos en las provinciales de septiembre y volvió a imponerse con comodidad de la mano de Diego santilli.

Con Guillermo Montenegro como fuerte figura, LLA doblegó al kirchnerismo que insistió con la extitular de ANSES, Fernanda Raverta, quien tuvo un flojísimo resultado en “La Feliz” con solo el 20% de los votos (no supo cerrar con Gustavo Pulti, aliado a Kicillof que acumuló 19% de los sufragios).

La mala performance seccional de Fuerza patria se repitió en varios de los distritos de la quinta, aún pese al poderío local de algunos intendentes peronistas.

En ese marco, el mandatario nacional dio las gracias a los presentes “por habernos acompañado porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros” afirmó.

“Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año” sentenció