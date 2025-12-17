Mar del Plata encabeza el cobro de la tasa al combustible: Impacta negativamente en la oferta turística

El ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis “Toto” Caputo presentó este miércoles el portal de Transparencia Tributaria Municipal, en el cual detalla los tributos que se cobran en provincias y municipios.

Aunque la iniciativa fue presentada con el fin de “fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales”, el mapa también busca exponer a los intendentes con mayor “voracidad fiscal”.

El relevamiento en la Provincia de Buenos Aires expone especialmente a varios jefes comunales del conurbano, aunque deja en evidencia a intendente del PRO que manitenen el cobro de la Tasa Vial a los combustibles

El mapa incluye solo los datos relevados al 31 de marzo de 2025 por lo que no aparecen los últimos incrementos. También hubo reclamos porque algunos distritos ni siquiera figuran en la publicación.

Tasa Vial (Combustibles)

Uno de los apartados refiere a la Tasa Vial a los combustibles que varios distritos bonaerenses cobran para financiar obras locales y que ha sido objeto de numerosas presentaciones judiciales.

En algunos distritos se grava a cada litro de combustible o metro cúbico de GNC expendido con distintos porcentajes o montos fijos.

Al tope del cobro figuran dos municipios pro-libertarios. General Pueyrredón y Pinamar cobran un 3% extra. Le siguen los distritos peronistas de Azul, Moreno y Pilar con 2,5%.

En cuanto a municipios que recaudan a través de un monto fijo sobresalen José C. Paz con un monto de 30 pesos extra por litro o fracción, seguidos por Junín con 11 pesos por litro y General Rodríguez 10 pesos por litro.

Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) – Industrias

Para la actividad industrial, la base imponible considerada son generalmente los Ingresos Brutos.

Los municipios con los techos más altos son según el estudio son:

Quilmes: Presenta una alícuota máxima del 2,10%

Moreno: Alcanza un máximo del 1,80%.

Lanús: Define una banda entre el 0,80% y el 1,60%

Morón: Su alícuota máxima es del 1,60%, con modificaciones según la zona

En alícuotas fijas sobresalen con un 1% las localidades de Berisso, Ensenada, José C. Paz y San Vicente.

Tasa seguridad e Higiene en Hipermercados

Se trata de una de las tasas contra las que más se opone el ministro Luis Caputo y que lo llevó días atrás a un encontronazo con el intendente de Pilar, Federico Achaval, luego que el distrito subiera la alícuota.

En esta categoría, la alícuotas más elevada del relevamiento se encuentra en Lanús, gobernada por el intendente camporista Julián Álvarez con el 6,00%. Luego le siguen Pilar (4,50%) y Quilmes (3,74%). También aparecen Bahía Blanca, Escobar y Lomas de Zamora con 2,70% de gravamen.

Tasa de seguridad e Higiene en Entidades Financieras

Los bancos y entidades financieras son gravados según distintas bases imponibles.

Sobre el total de cuentas de resultado La Matanza y La Plata aplican un 7,50% y respecto a la diferencia entre haber y pasivos (Spread) Bahía Blanca cobra un 8,50%.

De los que toman Ingresos Brutos, Quilmes tiene la tasa más alta con un 5,25% y en montos fijos Hurlingham registra el pago fijo más elevado con $41.580.000,00.

Tasa seguridad e Higiene – Actividades Primarias

Para el sector de producción primaria, las alícuotas máximas se encuentran en Bahía Blanca con hasta un 2,00% y Morón que la lleva hasta 1,60%.

General San Martín, San Miguel y Moreno alcanzan un máximo del 1,50%