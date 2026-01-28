Mar del Plata devaluó su hora sol; Inseguridad y basura ganaron por goleada

Las temporadas de verano se miden de punta a punta. Existen picos y valles de ocupación como promedio de estadías.

Cómo se sabe se ha venido perdiendo el valor de la hora sol en Mar del Plata. Esta es la otra cara, la peor cara de la Ciudad del Sí.

El asalto que sufrió una familia en su propia casilla rodante, circulando en el ingreso a la ciudad, cobró una singular conmoción compitió con la definitiva mala noticia. Y, también, la noticia del robo en la casa de la influencer Mía Martínez con gran repercusión en medios capitalinos fue un punto en contra de la temporada. Así, los hechos de inseguridad influyeron sobre la caída de la actividad turística en la presente temporada alta.

No puede soslayarse, en ese sentido, que en el macrocentro de la ciudad se robaron un auto con un bebé de 3 (tres) meses en su interior, afortunadamente el arrepentimiento del autor, llegó a las pocas cuadras, abandonando su intención.

Aún no exenta de registros más adversos, dado la fecha de carnavales y el inicio de clases, hará que el fulgor de las temporadas altas, deje a la ciudad con las expectativas no cumplidas satisfactoriamente, con el resultado final sobre la mesa.

Las autoridades políticas que conducen la ciudad, pretenden «gestionar» por redes sociales la limpieza de la mugre que azota las calles de la ciudad y disminuir la intensa actividad de los denominados trapitos que chantajean sin descanso a residentes y turistas en playas, eventos y centros comerciales.

De acuerdo a la información recabada por mdphoy.com el personal de Transportes 9 de Julio y Ciageser, selectivas empresas del mismo grupo económico, que trabajan con precios cartelizados, sólo trabaja con el 30 % de la dotación del personal en forma registrada. Los muchachos que semanalmente recaudan para la “tallarinada” manejan datos confiables, como muchas veces lo hizo Toto Alderete, ex tesorero del Sindicato de Trabajadores Camioneros.

¿Quiénes certifican y controlan aportes de los servicios mensuales de recolección y tratamiento del predio de residuos? Teléfono para Bonifatti (que proviene del EMSUR) quien ya fue premiado con una súper estructura en la planta política de la que nada se sabe sobre eficacia y necesidad.

Bienvenido al «turista» Daniel Martínez, ahora a cargo de la continuidad de Bonifatti, y cabe la pregunta ¿Habrá “mano dura” con Eva Moyano cuando se deban aprobar las certificaciones mensuales de las empresas del clan familiar? Es sabido, que esta erogación ocupa la segunda caja del presupuesto municipal y cualquier desliz afecta las finanzas de la comuna.

Esto también tiene que ver con la celeridad en el nombramiento político de Sebastián Ruiz Moyano. Sobrino de Hugo e hijo de Eva, al frente de la Oficina de Defensa del Consumidor en un acuerdo ni bien asumió como intendente Montenegro en diciembre de 2019 para calmar los reclamos «de la basura».

El funcionario manifestó que: “mediante conciliaciones presenciales o virtuales se recuperaron más de 200 millones de pesos en favor de los consumidores. Además, explicó que aproximadamente el 30% de esa cifra pertenece a servicios financieros (préstamos, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, cajas de ahorro y estafas virtuales), según publicó El Marplatense. Deben ser las especialidades de Ruiz Moyano.

La hora sol ya no mide en Mar del Plata, la repercusión inmediata para disfrutar del mar y sus playas dejó de ser competitiva. La inseguridad es uno de los motivos, pero no el único. Sus calles son intransitables y aumentan los siniestros viales.

Un lugar para dejar el auto es imposible de lograr, no están marcadas ni las dársenas de estacionamiento, como tampoco las líneas amarillas horizontales de prevención, ni existen señales de verticales de orientación. El costo de un lugar para estacionar en zonas críticas (75 % de la planta urbana) equivale al alquiler de un departamento de 1 ambiente o al valor de una carpa en balnearios de término medio.

Todos son síntomas de una gestión marcada por el abandono de la cosa pública. Las decisiones políticas, a su vez, como la privatización del estacionamiento medido ó la del cobro de tasas municipales o la concesión de uso por 30 años de los escenarios deportivos no son erráticas sino que obedecen a un patrón de diseño en esa línea de objetivos. Abandonar lo público para cedérsela al privado, ante la mirada cómplice del STM.

Además no se puede desconocer que en Mar del Plata, se carga el combustible más caro del país por la creación insólita de una Tasa Municipal que no tiene contraprestación de ningún tipo. La MGP se enarbola en LLA, una verdadera paradoja de Montenegro que rema en el team violeta, pero que asfixia con tributos a los contribuyentes y turistas.

Ya un experto como Carlos Rottemberg, aseguró que se venderán el 15 % menos de localidades en sus teatros. Y el empresario sabe mucho más de Mar del Plata que los dos intendentes que actualmente tiene la ciudad, el que está de licencia y el que ejerce como interino. Por eso su opinión es relevante en esta materia y en esta época del año.

Medios nacionales tuvieron enviados especiales a playas y balnearios del Sur de Brasil y también desde Punta del Este se emitió la cotidianidad de los turistas argentinos. Mar del Plata ya no cuenta con el servicio de especialistas en espectáculos y deportes en sus escenarios como ocurriera décadas atrás.

También se han perdido las campañas publicitarias, que elegían a La Perla del Atlántico como la ciudad privilegiada y ni que hablar de los torneos del fútbol de verano que eran el epicentro del deporte nacional. Todo el esplendor que marcó a Mar del Plata como la «ciudad del país en verano» se ha ido diluyendo y la gestión política este gobierno municipal no es un convidado de piedra.