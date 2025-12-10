Mar del Plata en triple comando con déficit económico y crisis política: Neme ¿Interinato o delegación?

Nada más parecido al abrazo del oso

No es asintomática ni sólo son unas líneas de fiebre. El diagnóstico preciso debería surgir ya desde una demorada conferencia de prensa que debe brindar Agustín Neme, «porque el pueblo quiere saber de qué se trata» esa expresión exacta en vigencia desde 1810. Para hacerlo quizás más grave y hasta dramático por lo que viene no hubo ceremonia ni acto de transmisión de mando. Sino se nota es mejor.

No se trata de llorar o decir que voy a dejar el lomo por Mar del Plata. Hay motivos para dudar de las buenas intenciones de Neme. Así está empedrado el camino al infierno. A fuerza de ser sinceros nadie lo ve al flamante intendente como a Daniel Katz en el 2001 cuando sucedió a Blas Aurelio Aprile y luego ganó las elecciones en el 2003, para quedar atrapado luego en el movimiento transversal de Néstor Kirchner

Se han negociado los cargos en el DE por los votos en el HCD para asegurar la gobernabilidad y tiene su precio. No le cerró al intendente Guillermo Montenegro (el padre de la criatura) que Alejandro Carrancio haya decidido dividir la ciudad con Emiliano Giri, quien se ufana de su mano para nominar intendentes. Libró la ciudad y apostó a la chance del PRO + LLA, nada para agradecerle.

Abad sostenido por Montenegro como su único socio político, implantó la operación maquillaje con Gaby Ascoitía. Apoyado en su imagen positiva y el alto nivel de conocimiento de la periodista, la UCR aupó concejalías. Esa apelación fue una tabla de salvataje político para el aspirante frustrado a llegar a la presidencia del comité nacional del radicalismo.

En las redes de Maxi Abad sólo quedan maniobras de reanimación para LLA. A eso redujo la UCR, una conducción que llevó a la desaparición del histórico partido en su raigambre bonaerense.

Vivimos una transición impostada. La licencia del one para asumir como senador provincial convierte a Mar del Plata en una delegación. No se hará nada que no quiera u ordene el ahora senador.

Déficits económico y político. Está cerrado acuerdo tipo JxC para asegurar gobernabilidad. El nuevo presidente del HCD será un nuevo escribano que ahora inspira LLA, con todos los vicios desde 2019.

Se instaló un nuevo doble comando. A expensas de durar y no perder votos que le sirvan a este modelo para esperar el 2027 con el Mundial de Fútbol en el medio.

Sólo da para ser más escéptico. Neme no va a dar la cara porque no tendrá respuestas. Fueron 6 años de mayoría automática que usa fondos afectados para pagar sueldos. Todo mal.

Si, es así. No hay dudas que no dejan la casa en orden. También en esta previa Agustín rindió el examen del Hermitage.

Para Montenegro no renunciar puede ser un acto en defensa propia, porque anticipadamente trascendió que Carrancio y Giri se habían dividido la ciudad. O tal vez defender la territorialidad del PRO, aunque muy posiblemente haya otros intereses en juego, «O sea» diría Milei no desarmar el esquema de plan de negocios que han montado en 6 años.

Por lo que ha trascendido únicamente renuncia Carlos Katz en OSSE. Y todo lo demás está cerrado en el HCD con la colectora Nuevos Aires y la UCR a cambio de la continuidad de los cargos en DE y entes descentralizados. Puede volar Bernardo Martín del Emtur e hizo todos deberes, pero algo tienen que soltar.

El ahora el senador provincial da la impresión que bajó en la consideración del zoológico de LLA. La sensación es que alguien del triángulo de hierro no lo quiere. Lo han calado muy bien no quedó bien parado y se disfrazó de violeta en La Matanza y Chapadmalal. No le alcanzó y está en la mira de Luis Caputo, el ministro de Economía, quien ya sabe que en General Puerredon todos los marplatenses y millones de turistas pagan un adicional del 1,86 %., $US 10.000.000 en 16 meses, por la sobretasa a la carga de combustible. Ahora es un fondo afectado para pagar sueldos y que no se aplica en su totalidad en obras del EMVIAL.

Montenegro no tuvo destino ni en Justicia ni en Seguridad «son operaciones» dijeron en su entorno, pero Valenzuela (un par suyo) avanza. Ahora suena como vice presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia.

Es de una audacia propia de otros avatares, aunque la política ya no nos sorprende en ese aspecto. Tiene una cobertura y protección mediática desmesurada en relación a los conflictos que ha generado. Es insólito. Ha tenido reveses judiciales que no son gratuitos e impactan fuerte en finanzas al rojo vivo. Podrán dilatar y disimular los tiempos pero son de carácter irreversible.

Además nadie pone la cara es una «gestión lejana», despersonalizada, alguien vio una foto de Martinelli el hombre fuerte de la administración municipal. «Lo peor que ha tenido Mar del Plata en toda la historia», aseguran fuentes irreprochables. La oposición es tan floja como inexistente. Tendrían que aplaudirlo es paradojal pero no lo saben explotar, pero ser anti K le ha asegurado votos por ahora. Veremos qué pasa con LLA, porque para el gusto de muchos y análisis varios no va terminar bien para nadie.

El tema de compensación de recursos educativos municipales es el Plan A para zafar del déficit cuantioso que arrastra el actual ejecutivo municipal. Cómo lo van a lograr sin líneas directas a Nación y / o provincia. Es por ahora una duda alejada de respuestas concretas. Dilapidaron el esfuerzo del gobierno de Arroyo para que cierren los números, ahora están peor que en el 2015.

No es asintomática ni sólo son unas líneas de fiebre. El diagnóstico preciso debería surgir ya desde una demorada conferencia de prensa que debe brindar Agustín Neme, «porque el pueblo quiere saber de qué se trata» esa expresión exacta en vigencia desde 1810.

No se trata de llorar o decir que voy a dejar el lomo por Mar del Plata. Hay motivos para dudar de las buenas intenciones de Neme. Así está empedrado el camino al infierno.

Se han negociado los cargos en el DE por los votos en el HCD para asegurar la gobernabilidad y tiene su precio. No le cerró al intendente Guillermo Montenegro (el padre de la criatura) que Alejandro Carrancio haya decidido dividir la ciudad con Emiliano Giri, a la postre el inventor del nuevo intendente. Libró la ciudad y apostó a la chance del PRO + LLA.

Su único socio político implantó la operación maquillaje con Gaby Ascoitía. Apoyado en su imagen positiva y el alto nivel de conocimiento de la periodista, la UCR aupó concejalías. Esa apelación fue una tabla de salvataje político para el aspirante frustrado a llegar a la presidencia del comité nacional del radicalismo.

En las redes de Maxi Abad sólo quedan maniobras de reanimación para LLA. A eso redujo a la UCR, una conducción que llevó a la desaparición del histórico partido en su raigambre bonaerense.

Vivimos una transición impostada. La licencia del one para asumir como senador provincial convierte a Mar del Plata en una delegación. No se harà nada que no quiera u ordene el ahora senador.

Déficits económico y político. Está cerrado acuerdo tipo JxC para asegurar gobernabilidad. El nuevo presidente del HCD será un nuevo escribano que ahora inspira LLA, con todos los vicios desde 2019.

Se instaló un nuevo doble comando. A expensas de durar y no perder votos que le sirvan a este modelo para esperar el 2027 con el Mundial de Fútbol en el medio.

Sólo da para ser más escéptico. Neme no va a dar la cara porque no tendrà respuestas. Fueron 4 años de mayoría automàtica que usa fondos afectados para pagar sueldos. Todo mal.

Si, es así. No hay dudas que no dejan la casa en orden. También en esta previa Agustín rindió el examen del Hermitage.

Para Montenegro no renunciar puede ser un acto en defensa propia, porque anticipadamente trascendió que Carrancio y Giri se habían dividido la ciudad, o tal vez defender la territorialidad del PRO, aunque muy posiblemente haya otros intereses en juego, «O sea» diría Milei no desarmar el esquema de plan de negocios que han montado en 6 años.

Por lo que ha trascendido únicamente renuncia Carlos Katz en OSSE. Y todo lo demás está cerrado en el HCD con la colectora Nuevos Aires y la UCR a cambio de la continuidad de los cargos en DE y entes descentralizados. Puede volar Bernardo Martín del Emtur e hizo todos deberes, pero algo tienen que soltar.

El ahora el senador provincial da la impresión que bajó en la consideración del zoológico de LLA. La sensación es que alguien del triángulo de hierro no lo quiere. Lo han calado muy bien no quedó bien parado y se disfrazó de violeta en La Matanza y Chapadmalal. No le alcanzó y está en la mira de Luis Caputo, el ministro de Economía, quien ya sabe que en General Puerredon todos los marplatenses y millones de turistas pagan un adicional del 1,86 %., $US 10.000.000 en 16 meses, por la sobretasa a la carga de combustible. Ahora es un fondo afectado para pagar sueldos y que no se aplica en su totalidad en obras del EMVIAL.

Es de una audacia propia de otros avatares, aunque la política ya no nos sorprende en ese aspecto. Tiene una cobertura y protección mediática desmesurada en relación a los conflictos que ha generado. Es insólito. Ha tenido reveses judiciales que no son gratuitos e impactan fuerte en finanzas al rojo vivo. Podrán dilatar y disimular los tiempos pero son de carácter irreversible. Además nadie pone la cara es una «gestión lejana», despersonalizada, alguien vio una foto de Martinelli el hombre fuerte de la administración municipal. Lo peor que ha tenido Mar del Plata en toda la historia, aseguran fuentes irreprochables. La oposición es tan floja como inexistente. Tendrían que aplaudirlo es paradojal, pero ser anti K le ha asegurado votos por ahora. Veremos qué pasa con LLA, porque esto para mi gusto y análisis no va terminar bien para nadie.

El tema de compensación de recursos educativos municipales es el Plan A para zafar del déficit cuantioso que arrastra el actual ejecutivo municipal. Cómo lo van a lograr sin líneas directas a Nación y / o provincia. Es por ahora una duda alejada de respuestas concretas.