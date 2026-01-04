Mar del Plata con clima de otoño: La marea reduce espacios en playas públicas

La costa de Mar del Plata amaneció con un panorama inusual: la playa prácticamente desapareció bajo el agua debido a un fenómeno de pleamar impulsado por los fuertes vientos de la madrugada. Las imágenes más impactantes llegaron desde Playa Grande, donde el mar avanzó hasta la línea de carpas y sombrillas, sorprendiendo a turistas y concesionarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la situación obligó a un monitoreo constante por parte de Defensa Civil. Alfredo Rodríguez, titular del área, confirmó a Ahora Mar del Plata que se están realizando recorridas costeras para evaluar daños.

Destrozos en el sur y alerta en la costa

El avance del mar no solo redujo el espacio de recreación, sino que causó daños materiales en distintos puntos:

Balnearios del sur: Fue una de las zonas más golpeadas. La fuerza del agua provocó la rotura y el desarme de varias carpas.

Infraestructura en riesgo: En varios sectores, el agua superó las garitas de los guardavidas, rodeando las estructuras del personal de seguridad.

¿Qué es la pleamar y por qué dejó sin playa a Mar del Plata?

La pleamar es el momento en que la marea alcanza su mayor altura dentro del ciclo de mareas. En este caso, el fenómeno se vio potenciado por fuertes vientos del sector sur/sudeste (sudestada) que «empujaron» el agua hacia la costa, impidiendo el drenaje natural y elevando el nivel del mar más allá de lo habitual, lo que provocó que el agua ocupara la franja de arena seca donde suelen ubicarse los turistas y las carpas.