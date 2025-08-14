El clima el fin de semana largo comienza con mucho frío en la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para el centro y norte bonaerense, y parte de la costa.

El clima el fin de semana largo comenzará con lluvias y lloviznas. Desde el lunes se prevé una ciclogénesis con abundantes precipitaciones en gran parte de la provincia.

De acuerdo con la web especializada Meteored, la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires registró este jueves temperaturas mínimas de entre 2º C y 4º C. Mientras tanto, rige una alerta amarilla por frío en los alrededores de Tandil, Olavarría y Laprida (por citar tres partidos del centro); desde Punta Indio hasta Tordillo, en la costa; y Campana, Luján, Suipacha y General Las Heras, por citar algunos ejemplos.

Clima el fin de semana largo: ¿cómo empieza el viernes?

El clima el fin de semana largo comenzará con un viernes con escasa amplitud térmica debido a momentos de abundante nubosidad. Las mínimas subirán levemente, mientras que las máximas serán similares o algo menores a las del jueves.

El sábado iniciará con buen tiempo, pero hacia la tarde existe una baja probabilidad de lluvias, de intensidad leve a moderada, en el norte bonaerense y el AMBA.

Una perturbación en altura, que cruzará la cordillera a la altura de Mendoza el viernes, llegará el sábado al norte de la provincia de Buenos Aires y sur del Litoral. Este forzante, sumado a la humedad en niveles bajos favorecida por vientos del este, podría generar lluvias débiles y aisladas en el AMBA.

El domingo podría iniciar con inestabilidad residual y no se descartan bancos de niebla y neblina en zonas bajas o cercanas a cursos de agua del GBA, con probables lloviznas aisladas.

Ciclogénesis: atentos al viento

Pero el lunes se prevé un aumento de la inestabilidad desde la tarde, con probables tormentas aisladas hacia la noche. Las mínimas subirán levemente y las máximas se mantendrán similares a las del domingo.

El martes se formará un centro de bajas presiones cercano a Santa Fe que se desplazará al sudeste bonaerense entre ese día y el miércoles.

Las tormentas más fuertes se concentrarían al sudeste de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires. Los modelos ubican las zonas más complicadas entre Junín, Chivilcoy, Bragado, Lobos, Chascomús, San Miguel del Monte, La Plata y Verónica, además de la Costa Atlántica. (DIB) MM

Para quienes elijan visitar Mar del Plata durante estos días, el clima el fin de semana largo no será el mejor, pero la ciudad siempre los espera con una gran variedad de planes y una vista costera única.