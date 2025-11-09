Mar del Plata Ciudad de Todos: Sus conclusiones de lectura obligatoria

El crecimiento que carece planificación, cuando no se decide por intereses políticos y económicos, ha contribuido a vulnerar a través de un espacio vacío la ciudad que no contiene a los intereses generales. Se generaliza su conurbano y no respeta generaciones que adolecen de un programa de especialistas en cada uno de los pilares desde los cuales se debe gestar precisamente Una Ciudad de Todos.

Concluido el ciclo de charlas y debates se dieron a conocer las consideraciones, las cuales quedan a disposición de quienes requieran precisiones y ampliación de consultas de los referentes de la ciudad.

Con el objeto de crear un ámbito de intercambio, reflexión y debate sobre temas de nuestra Ciudad, durante los meses de julio, agosto y setiembre se realizaron 9 charlas con 3 expositores cada una, y un especialista introduciendo las temáticas específicas en cada encuentro.

En cada oportunidad, asociaciones de la sociedad civil, entidades profesionales, referentes de distintas disciplinas y ciudadanos en general participaron y contribuyeron a hacer un diagnóstico compartido de la actualidad en temas como urbanismo, patrimonio, medio ambiente, cultura, turismo, y tecnología, y sentaron las bases para continuar realizando un trabajo en común en 2026 con nuevas iniciativas, proyectos y propuestas para la ciudad de todos.

A continuación se detallan las conclusiones a las que se arribaron:

1-Actualizar la planificación y estructuras administrativas del departamento ejecutivo con eje en la asociación intermunicipal, armonizando la inversión y desarrollo urbano con las necesidades de la población.

2-Actualizar las normas con perspectiva de discapacidad, patrimonio y género, y los procesos de formación universitaria en arquitectura y disciplinas proyectuales garantizando el acceso, uso y disfrute equitativo de la ciudad.

3- Limitar y transparentar las excepciones del Código de Ordenamiento Territorial, asegurando la participación y estudios ambientales normados y conformar la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, prevista en el Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza 10.075/95).

4-Proponer escenarios alternativos de planificación urbana como la apertura de arroyos entubados (Diagonal Alberdi/Pueyrredon), la creación de Parques Interurbanos (entorno Ferroautomotora), o centros culturales a cielo abierto o semi abierto cogestionados entre el estado y la sociedad civil Comunicación y Prensa: Gustavo Schweitzer -155 507-7129 – urbanosenlared@gmail.com (Plaza del Agua), y elaborar planes de gestión integral y ambiental en espacios públicos como Parque Camet, impidiendo su cesión a privados.

5-Jerarquizar la plaza como espacio público de encuentro ciudadano, garantizando el equipamiento necesario para el desarrollo sociocultural, con agendas propias de actividades de interés para su comunidad de cercanía.

6-Poner en vigencia y darle los recursos adecuados a todos los consejos asesores que figuran en las diferentes ordenanzas para poder conseguir una real participación ciudadana; con instancias de mayor compromiso vinculante y contribuir a la mejora de los mecanismos de representación popular con eje en las realidades barriales y territoriales de la ciudad.

7-Proteger los patrimonios identitarios (arquitectónicos, culturales, turísticos, deportivos y sociales) garantizando el acceso al disfrute paisajístico, a la vida cultural y al encuentro ciudadano.

8-Visibilizar, revalorizar y difundir la identidad arquitectónica marplatense y sus forjadores como Alula Baldassarini a través de la promoción de circuitos turísticos, hitos con QR e incorporación en currículas académicas y educativas; y programa de registro audiovisual e histórico de los bienes existentes para las próximas generaciones.

9-Priorizar el concepto de cultura frente al de entretenimiento o evento, y hacer hincapié en la identidad y tradición de la ciudad revalorizando y difundiendo a sus figuras consulares en materia de cultura y deporte como Astor Piazzolla y Guillermo Vilas.

10-Asegurar el cumplimiento de las funciones específicas de las unidades de gestión cultural de la ciudad como bibliotecas, teatros y museos, restableciendo el manejo autárquico de presupuesto, una adecuada estructura funcional y adecuándose a la incorporación de nuevas propuestas que no desvíen sus objetivos de origen.

11-Revalorar el patrimonio arquitectónico religioso por albergar valores artísticos, espirituales, históricos y sociales y promover la generación de recursos permanentes para la realización de estudios previos, mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio con nuevas herramientas tecnológicas.

12-Promover un enfoque de desarrollo sostenible en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y abogar por un Consejo Local que integre preservación patrimonial con equidad social.

13-Promover y subsidiar la actividad artística para que se transforme en una producción de bienes y servicios con valor simbólico e identitario; y reflotar la comedia municipal para generar empleo para los actores locales.

14-Adecuar el marco tributario para favorecer la inversión en bibliotecas, la feria del libro, reposición del DNI Cultural, y aumentar la asistencia al teatro sin subsidios directos a los empresarios del sector.

15-Concientizar sobre la importancia del turismo como generador de empleo, puente entre el turista y el corazón de la ciudad, y la revalorización del patrimonio como garante de la identidad y la historia.

16-Promover la Industria Editorial Marplatense, sus escritores y editoriales para crear una red que tenga como objetivo profundizar la identidad de la ciudad; y asegurar la presencia de escritores marplatenses en stands de las Ferias del Libro a nivel local y nacional.

17-Creación de un Centro de Convenciones Provincial/Municipal (Punta Mogotes/Silos del Puerto) para promover el desarrollo local y la inserción de Mar del Plata en el mundo. Promover el turismo de reuniones para permitir un efecto multiplicador: gasto en economía local, generación de empleo, aumento de ingresos, crecimiento económico y mejora de infraestructura.

18-Profundizar la transformación de la matriz productiva de Mar del Plata para consolidarla como Ciudad de Conocimiento, promoviendo el desarrollo productivo, generando nuevos talentos y reafirmando el proceso de apropiación social de las nuevas herramientas digitales.

19-Impulsar un modelo de desarrollo que priorice el cuidado de los ecosistemas costeros como mandato ético y político para ser asumido por los tomadores de decisiones como el sector empresarial, y establecer una planificación urbana que esté alineada con los desafíos de la crisis climática global

20-Promover un cambio de paradigma en la defensa costera, sugiriendo levantar el fondo del mar en lugar de usar toneladas de piedra para que las olas rompan antes de llegar a la costa y crear playas, basándose en la ciencia del perfil del fondo marino.

21-Desarrollar una economía de la ola mediante arrecifes artificiales, lo que generaría un desarrollo urbano y nuevas actividades económicas, incluyendo un cinturón frutícola orgánico y exportable.

22-Adecuar los procesos municipales a fin de dar cumplimiento al acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe garantizando el acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como también proteger a personas y grupos que defienden los derechos humanos ambientales.

23-Identificar las zonas del municipio con vulnerabilidad climática e implementar un plan de adaptación que impulse el turismo de olas todo el año y la mitigación de eventos climáticos extremos.

24-Regular el plástico de un solo uso y desarrollar programas de educación y concientización, especialmente con niños y jóvenes, para prepararlos para los desafíos del cambio climático.

25-Promover la refuncionalización de inmuebles de valor patrimonial con nuevos usos para evitar su demolición e incentivar las intervenciones artísticas para revalorizarlos, en ambos casos respetando todas las normas establecidas por su particular condición.

26-Apoyar la industria audiovisual de la ciudad en forma integral para generar empleo, alentar su condición de locación para filmación y asegurando la continuidad y apoyo al Festival Internacional de Cine.

27-Incentivar y acompañar propuestas de construcción con técnicas alternativas, con materiales naturales y/o reciclados, y saberes vernáculos que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 11 que promueve ciudades y comunidades sostenibles, resilientes e inclusivas.

Los expositores convocados fueron: Julia Romero (Ex Presidenta del Colegio de Arquitectos en el Distrito IX), Mabel Zecca (Mg. Esp. Licenciada en Gestión Cultural, miembro de la Red Cultura para el Desarrollo), Agustín Terra ((Arquitecto en Proyectos sustentables y sostenibles). Hugo Kogan (Actor, Director, Productor, Creador del Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas), Mauricio Espil (Productor, editor, ex Director de Cultura MGP). Nino Ramella (Periodista, creador y ex Presidente del Ente de Cultura de MGP), Pablo Junco (Editor del Blog Fotos Viejas de Mar del Plata), Marcelo Gobello (Periodista, Escritor, ex Director Teatro Colón MdP) César Ventimiglia (Presidente ONG Mirada Ciudadana), Ricardo Gabbin (Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Director Espacios Verdes MGP), Héctor De Schant (Arquitecto, Vecino Ilustre HCD MGP, Fundador de la Red Argentina del Paisaje Nodo General Pueyrredon) Ana Núñez (Arquitecta, Magister en Ciencias Sociales, Docente FAUD, Coordinadora de la RAP Nodo GP), Laura Zulaica (Doctora en Geografía, Magister en Gestión Ambiental), Estefanía Slavin (Arquitecta, Docente, Directora PDTS del MINCYT) Alfredo González (Fundador de La Tribu Verde, Paisajista), Hernán Pérez Orsi (Fundación Surfrider Argentina), Guillermo De Diego (Docente, Investigador y Extensionista, Integra el Instituto de Investigación de Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda FAUD) Melina Piglia (Profesora y Doctora en Historia, Investigadora CONICET, Docente, Escritora), Angélica Goicochea (Secretaria Mar del Plata Bureau, Vicepresidente Pezzati Viajes), Victoria Gazzanego (Guía de Turismo, creadora de las Caminatas Guiadas Mar del Plata) Jonatan Trianon (Director de ATICMA; Consultor para el Desarrollo de Economías del Conocimiento), Julio Neveleff (Bibliotecario Profesional, escritor, investigador y gestor de actividades culturales), Alfredo Saizar (Investigador, historiador y escritor marplatense) Maximiliano Calvo, (Arquitecto, con especialización en restauración patrimonial), Analía Benítez (Doctora, Magíster en Gestión del Patrimonio Urbano Arquitectónico, Arquitecta, Delegada Episcopal para los Bienes Culturales de la Diócesis de Mar del Plata), y Homero González Sangorrin (Arquitecto, Diseñador y Artista Plástico).

Hicieron su aporte en las aperturas: Laura Romero (Profesora Adjunta Seminario de Problemas Contemporáneos de la Gestión Cultural, FAUD-UNMdP), Federico Cermelo (Especialista en Ciberseguridad, miembro de las Fundaciones Encuentro y Metropolitana), Francisco Olivo (Decano Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP), Diego Domingorena (Presidente del Colegio de Arquitectos PBA DIX), Cristian Milasincic (Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales), Víctor Pegoraro (Escritor e Investigador del CONICET), Roger Zumpano (Subsecretario General del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica), Jorge Zanier (Periodista, Locutor) y Felicidad París Benito (Arquitecta, posgrado Magíster en intervención en el patrimonio arquitectónico y urbano, Directora científica de la Maestría en la universidad Nacional de Mar de Plata).

Las charlas estuvieron moderadas por Magalí Marazzo (Presidente AaGecu, Vocal Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Patrimoniales, ex Directora Museo Casa sobre el Arroyo) y Gustavo Schweitzer (Periodista, Politólogo, editor del portal especializado Urbanos en la Red); con el apoyo de un equipo de colaboradoras integrado por Natalia Olivera, Marcela Villan, Miriam Giménez, y Alicia Prósperi (Gestoras Culturales Integrantes de la Red Cultura para el Desarrollo).

Las charlas se realizaron en el Colegio de Martilleros, Colegio de Arquitectos, Facultad de Arquitectura, Sindicato de Comercio, Sindicato de Municipales y la Asociación Judicial Bonaerense. Para la continuación de las acciones en conjunto se constituye la MESA DE TRABAJO “MAR DEL PLATA CIUDAD DE TODOS”, constituida por los siguientes representantes de las organizaciones participantes: Argentina de Gestores Culturales: Magalí Marazzo Asociación Civil Mirada Ciudadana: César Ventimiglia Fundación Gemma Futuro: Ana Colombato Fundación Surfrider: Hernán Pérez Orsi La Tribu Verde: Marta Lamas Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano: Marita Ontañón Red Argentina del Paisaje Nodo General Pueyrredon: Ana Núñez Red Cultura para el Desarrollo: Mabel Zecca.