Mar del Plata cerró una paritaria favorable para los guardavidas de cara al verano 2026

La firma del acta se realizó junto al intendente interino, Agustín Neme , y al funcionario municipal Mauro Martinelli .

Recategorizaciones

Según explicó el dirigente sindical, “otro dato saliente son las recategorizaciones, en especial para los guardavidas que trabajan en las bajadas de discapacitados. En ese caso también cobrarán un 20% extra por la actividad”.

Sobre el final de la negociación, Nardone evaluó que “fue un buen cierre, es una paritaria que no solo acompaña el IPC sino que se reforzará en algunos casos con un 50%”.