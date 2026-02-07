Mar del Plata celebrará su 152° aniversario

A las 9 se desarrollará la ceremonia oficial en Plaza Colón y a partir de las 18 se llevará a cabo el festejo en Parque San Martín. Será un evento abierto a toda la comunidad, con números artísticos como la Guardia Nacional del Mar, la banda del Ejército, el cantante Tato Arzune y sus “Canciones de Fogón” y los DJs Jano Gil y Franco Montedoro. La jornada será posible gracias al padrinazgo de empresas como Cabrales y PLS Argentina, además de la inestimable colaboración de distintas Asociaciones de Amigos de los Museos de Mar del Plata.

En el marco del 152° aniversario de la fundación de Mar del Plata, este martes a las 9 se realizará el acto oficial al pie del monumento a Patricio Peralta Ramos, fundador de la ciudad, ubicado en Plaza Colón.

Asimismo, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura se invita a la comunidad a participar de la celebración oficial del 152º aniversario de la fundación de Mar del Plata, que se llevará a cabo este martes a partir de las 18 en el Parque San Martín, en la zona de Playa Grande.

El evento comenzará a las 18, con la actuación de la Guardia Nacional del Mar y la Banda del Ejército. Posteriormente, a las 19, el cantante marplatense Tato Arzune presentará su espectáculo “Canciones de Fogón”. Y a las 20.30 será el turno de la música electrónica, a cargo de Jano Gil y Franco Montedoro, quienes realizarán un dj set que se extenderá hasta las 23.

En el predio habrá foodtrucks de distintas firmas participantes del CaFest (el festival del café de especialidad marplatense que ya tuvo tres ediciones exitosas) y puntos de hidratación, por lo cual se invita a la gente a traer sus botellas recargables.

Desde el municipio remarcaron que este evento es posible gracias a la intervención y el padrinazgo de la empresa Cabrales y que toda la técnica necesaria para llevar adelante un evento de estas características estará a cargo de PLS Argentina. También destacaron el acompañamiento en logística de las distintas Asociaciones de Amigos de los Museos de Mar del Plata.

“Nos entusiasma muchísimo poder celebrar los 152 años de Mar del Plata y hacerlo en un lugar tan emblemático como es el parque San Martín, con este padrinazgo que lleva adelante la familia Cabrales, pero al que se han sumado distintas empresas de nuestra ciudad y también distintos artistas”, señaló al respecto Francisco Taverna, Director de Cultura.

“Es por eso que invitamos a todos a sumarse a Canciones de Fogón, a traer sus reposeras, sus mantas, sus mates, pero también recordarles que va a haber distintas cafeterías que van a estar vendiendo un producto tan significativo de Mar del Plata. Y para después -cuando llegue la noche- prepararnos para bailar con los distintos DJs que se van a estar subiendo al escenario principal de este cumple de Mar del Plata. Es un evento para encontrarnos todos, para celebrar al lado del mar y para seguir disfrutando de esta ciudad tan increíble que tiene todo”, concluyó el funcionario.