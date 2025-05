Mar del Plata avanza con la compra de municiones para armas no letales

La Municipalidad marplatense abrió un concurso de precios con el objetivo de adquirir proyectiles para armas no letales, mientras continúan las prácticas de la Patrulla Municipal para avanzar en el uso de las mismas.

En esta nueva etapa, el municipio busca comprar 1.000 compresores de aire, 870 garrafas de CO? (dióxido de carbono) para pistolas, 1.000 proyectiles de polímero y otros 1.000 proyectiles de pimienta. El presupuesto oficial asignado asciende a $ 11.830.762.

En esta segunda convocatoria -luego de un primer llamado que no tuvo oferentes- se presentó Bersa SA, proveedora de las armas no letales. La empresa cotizó $ 8.979.936,50, una suma inferior al presupuesto previsto por el municipio.

En 2024, el Ejecutivo local ya había adjudicado la compra de 40 armas no letales, con una inversión de $ 58.892.900. En ese momento se adquirieron 30 armas cortas, 10 rifles de asalto y 1.000 municiones de distintos tipos, incluyendo proyectiles de pimienta, polvo y polímeros.

La intención de incorporar estos dispositivos, según el intendente Guillermo Montenegro, es combatir la inseguridad y “a los violentos”.

En enero se informó que doce agentes municipales ya habían sido capacitados y comenzaron a patrullar equipados con armas no letales. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aclararon que aún no fueron utilizadas en la vía pública. “Con esta compra se busca sumar más municiones porque no se adquirieron muchas inicialmente y en los entrenamientos, realizados en el Tiro Federal, sí se usan”, explicaron. (DIB) GML