Mar del Plata asfixiada desde la política: Una travesía a la deriva y Montenegro ya agarró los remos

La más exigua de las ventajas en las 6 secciones electorales, fue la lograda por el intendente Guillermo Montenegro fue la expresada en General Pueyrredon sobre Fernanda Raverta por sólo 3,64 % un porcentaje similar al registrado en 2019 cuando compitieron en la carrera por la intendencia.

Les funcionó la estrategia de los extremos donde polarizaron mileístas y kirchneristas, hasta casi les quedó grande la foto Kirchnerismo “Nunca Más” en El Marquesado. El resultado no habla bien del intendente que a punto estuvo de perder la Quinta Sección Electoral, si analizamos la diferencia que alcanzó más de 20 puntos porcentuales en algunas de las restantes 6 secciones.

Raverta adquiere una representatividad que acumula una militancia con derrotas que ha caído en las redes del PRO, de JxC y ahora de LLA. Por sólo 3,64 % defendió una posición con 15.000 votos de diferencia. Montenegro viajó anoche urgente con su nuevo socio político Alejandro Carrancio a La Plata, para examinar los pasos a seguir y cómo evolucionará LLA a partir de diciembre cuando asuma Agustín Neme. Un panorama desolador para el concejal del PRO que asumirá en un complejo escenario, sin experiencia, sin recursos y con raras alianzas políticas. Y por si resultara insuficiente, tendrá enfrente a un Kicillof que es el gran ganador de la jornada de hoy.

Nada para festejar, será un parto de 2 años, cuyo día 1 se cumplirá cuando asuma Montenegro en el Senado de la Provincia. Se desconocen cuáles serán las condiciones por el exiguo margen que podría agravarse si ya no cuenta con mayoría propia. Anoche Ritondo y Santilli por ejemplo no participaron del mensaje de Javier Milei.

Una vez más Acción Marplatense dividió el voto kirchnerista y si bien alcanzó su objetivo alcanzarán una alianza en el Concejo Deliberante, articulando una nueva composición que en la actualidad se expone como una mayoría propia automática.

Y sería conveniente posar la lupa en el gabinete actual que lotearon entre Abad y Montenegro, y ya hablan del «Gordo Converso» ninguno de los radicales que lo integran piensan en renunciar, nada de paso al costado. Y son nada menos que aproximadamente 80 los cargos que ocupan. Se estaría rompiendo un acuerdo que no contará con el ambiente próspero de los años transcurridos desde 2019.

Escrutado más del 90% de los votos, en la quinta sección electoral el triunfo se lo llevó, en la candidatura a senador provincial, Guillermo Montenegro, de la Libertad Avanza, con el 41,64% de los votos, seguido por Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, con el 37,5% de los votos. En tercer lugar, quedó para Maximiliano Suescun, de Somos Buenos Aires, con 11,33%, seguido de Alejandro Martínez, del Frente de Izquierda Unidad, con 2,52% y Fabio Molinero, de Potencia con 2,24%.

En la jornada de hoy, se votó por los representantes de la Legislatura provincial, así como por los miembros de los concejos municipales y escolares, en un proceso que define el futuro político del distrito más poblado del país.

Estos comicios adquieren una relevancia particular por su proyección nacional. A pesar de que la provincia de Buenos Aires votó únicamente por sus propias autoridades, luego de la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones, la jornada fue interpretada como un primer plebiscito a la gestión del presidente Javier Milei.

De esta manera, los desenlaces de este domingo no solo impactarán la política bonaerense, sino que también influirán en el rumbo de los próximos dos meses. Marcarán un precedente significativo de cara a las elecciones legislativas nacionales, programadas para el domingo 26 de octubre, donde el oficialismo a nivel nacional enfrentará su segunda gran prueba electoral.