Mar del Plata: árboles caídos, semáforos dañados y carpas destrozadas por un temporal

Con el correr de las horas el viento en Mar del Plata comenzó a intensificarse y el mayor impacto se dio durante la noche y la madrugada. Según el informe oficial, difundido este sábado por la mañana por Defensa Civil se realizaron unas 15 actuaciones en la vía pública a raíz del temporal.

Hubo al menos cinco árboles caídos, dos intervenciones de EDEA por postes derribados, dos semáforos dañados, una columna de alumbrado público y dos columnas de telefonía afectadas. Además, hubo una intervención con Obras Sanitarias que requirió trabajos nocturnos para resolver inconvenientes generados por el viento.

Por otra parte, vecinos registraron daños: «El viento voló el techo del primer piso en Faro Norte, no hubo heridos por suerte pero están tratando de colocarlo nuevamente porque quedó colgando de los cables. Lo arrancó entero, por suerte no había nadie en la calle en ese momento sino hubiera sido una tragedia», sostuvo una usuaria de redes sociales.

En la playa

A esto se sumó una pleamar importante. Si bien hasta el momento no se reportaron daños, desde Defensa Civil indicaron que “el agua llegó hasta la línea de carpas” en algunos sectores“.

Muchos balnearios tuvieron que lamentar roturas de importancia en el armado de sus carpas y estructuras que quedaron inutilizables.