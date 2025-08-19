Mar del Plata: allanan la casa de una viuda negra

Continúan investigando en Mar del Plata el accionar de una mujer de 35 años que, bajo la modalidad “Viuda negra”, dejó inconsciente a una víctima haciéndole tomar un té con droga y le vació el departamento. Ahora se supo que la Policía allanó la vivienda de la acusada y allí se encontraron pertenencias que la señalan como protagonista de otros hechos similares y que, al parecer, no fueron denunciados en su momento por “vergüenza”.

La semana pasada la mujer, acompañada por miembros de la defensa oficial, se negó a declarar ante la fiscal Romina Díaz, que le pidió a la Justicia de Garantías que siga alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 le había imputado a la “Viuda negra” un segundo hecho con características similares.

Tras establecer la dirección de la mujer y con el aval correspondiente, se allanó la vivienda en la que secuestraron pertenencias que serían de otras víctimas de su accionar.

“Aparecieron a partir de la difusión del hecho otros denunciantes y se intenta establecer si tuvo participación en ellos: en uno está prácticamente confirmado que sí y se le podría imputar esta semana, lo que sería el tercer robo”, dijeron fuentes judiciales.

Según trascendió, entre los objetos secuestrados en el operativo hay prendas de vestir y artefactos tecnológicos cuya procedencia intentan establecer los investigadores. “Más allá de la vergüenza que da muchas veces denunciar haber sido víctima de ese tipo de accionar, es fundamental que se informe lo sucedido para poder confirmar la autoría en otros episodios”, dijo un operador judicial.

El 6 de julio

La mujer, de nacionalidad chilena, fue aprehendida el lunes 11 de agosto cuando familiares de una de las víctimas -un hombre de 47 años- acordaron encontrarse para comprarle algunos elementos sustraídos que había publicado en Marketplace. El encuentro se llevó a cabo en un café en la zona de Alem y Alvarado, donde personal de la comisaría novena la redujo y secuestró una campera y un celular, propiedad de la víctima.

El hombre había conocido a la imputada en la aplicación Facebook Parejas. Antes de ir al departamento habían tenido dos encuentros en lugares públicos. Cuando se encontraron en el domicilio de la víctima, la mujer lo durmió y como quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, salió sola con un par de valijas en las que guardó computadoras, relojes, celulares y otras pertenencias robadas.

Los videos de las cámaras de seguridad del edificio del barrio La Perla muestran a ambos ingresar la tarde del 6 de julio. Horas después se ve la salida de la imputada con un par de valijas con los elementos sustraídos. Algunos de esos objetos son los que puso a la venta por la aplicación Marketplace y que permitieron su aprehensión tras pactar un encuentro. (DIB) MM