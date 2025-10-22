Arte y Espectáculos, Cine

MAR DEL PLATA 2025: presentaron oficialmente la 40ª edición y se conocieron las competencias

por Redacción

Se presentó oficialmente hoy en el Cine Gaumont de Ciudad de Buenos Aires la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 6 al 16 de noviembre. En ese marco, los directores artísticos Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos anunciaron las películas que estarán en las diversas competencias, a la vez que se conoció la programación completa.

En ese contexto, se informó que finalmente los espacios que formarán parte de esta edición serán la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo Peralta Ramos 2280), Paseo Aldrey (Sarmiento 2685), Teatro Colón (Yrigoyen 1665) y Ambassador (Córdoba 1673).

Además, se conoció que las entradas podrán adquirirse a partir de este jueves 23, tanto a través de la boletería online como en las taquillas físicas de los cines. Las entradas generales, con un valor de $7500 más cargo por servicio, corresponden a las funciones programadas en la Piazzolla, el Paseo Aldrey, el Colón y el Ambassador.

Para jubilados y estudiantes, se ofrecen tarifas preferenciales de $4000, disponibles únicamente en la boletería física de la Piazzolla y del Colón. Además, en el Paseo Aldrey y el Ambassador, se aplicará un 50% de descuento en las entradas para estos grupos, también solo en taquilla física.

Por su parte, las proyecciones en la Villa Victoria, con pantalla al aire libre, son de entrada libre y gratuita. Estas se realizarán en el mismo espacio, ubicado en Matheu 1851.

Durante la presentación realizada hoy se entregó el Astor de Plata a la Trayectoria al director Juan José Jusid, galardón que le fue entregado por el actor y director Víctor Laplace, quien colaboró con él en films como Los gauchos judíos, Esperame mucho y ¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar? Esta última se proyectará en la nueva sección Mar del Plata Classics, en conmemoración de sus 50 años.

Se recuerda que la proyección inaugural será con El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon, con la presencia del realizador y el actor Tonatiuh en Mar del Plata. Además, presencias como las de Carmen Maura, Javier Cámara o el productor Paul Zaentz ya fueron confirmadas.

En cuanto a las competencias, se indicó que la Internacional tendrá como jurado al periodista colombiano Juan Carlos Arciniegas, al productor estadounidense Paul Zaentz, al director argentino Juan Baldana, a la directora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano, y a la actriz dominicana Nashla Bogaert.

Por su parte, la Competencia Latina contará con la directora Gabriela Tagliavini, la productora María Gowland y el sonidista Víctor Tendler; y la Competencia Argentina al periodista Carlos Morelli, el director Alberto Gieco y la directora de arte Coca Oderigo.

Mientras tanto que la Competencia En tránsito tendrá como jurados a la periodista Catalina Dlugi, la productora Ana Aizemberg y el director de arte Federico Mayol. Y finalmente los cortometrajes serán elegidos por Larry Laboe, Pablo de Vita y Claudia Pino Saravia.

Todas las competencias:

COMPETENCIA INTERNACIONAL

La casa de Gustavo Treetino
Muña Muña de Paula Morel Kristoff
Leo & Lou de Carlos Solano
La gioia de Nicolangelo Gelormini
The Sea de Shai Carmelli-Pollak
Calle Málaga de Maryam Touzan
Oca de Karla Badillo
18 Holes to Paradiso de João Nuno Pinto
& Sons de Pablo Trapero
Ungrateful Beings de Olmo Omerzu
Flood de Martin Gonda
Vache Folle de Hugo Diego García y Lorenzo Ventivoglio

COMPETENCIA LATINOAMERICANA

La muerte de un comediante de Diego Peretti
3000 kilómetros en bicicleta de Iván Vescovo
Dreams de Michel Franco
La vida es de Lorena Villarreal
Rey del ring de Rodrigo Sepúlveda
Cordillera de fuego de Jayro Bustamante
Perros de Gerardo Minutti
Night Shift de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon
El corazón del lobo de Francisco J. Lombardi
Extranjera de Michelle Malley Campos
Malecón de Carlos Larrazábal
Espina de Daniel Poler

COMPETENCIA ARGENTINA

Risa y la cabina del viento de Juan Cabral
El hombre de la luna de Rodrigo Pérez Green
The Letter de Rodrigo H. Vila
Pensamiento lateral de Mariano Hueter
Desbarrancada de Guadalupe Yepes
Criollos de Matías Tamborenea
Recen por mí: la historia de Francisco de Facundo Bartucci
Vlasta, el recuerdo no es eterno de Candela Vey y Tino Pereira
Tres tiempos de Marlene Grinberg
Weser de Fernando Spiner
No preguntes de Agustín Palleres

EN TRÁNSITO

Fan de Mariela Di Naro
Cuero de Joaquín Cambre
Valijero de Esteban Trivisonno
Pobre Daniel de Santiago Gobernori y Lucía Valdemoros
Olivera & Corman: Hollywood en Argentina, de José Tripodi y Martin Capaldi
Huemul de Milton Ekman.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

Sexo a los 70 de Vanessa Romano
Every Light in Between de Pol Solá y Guille Comín
The Cycle of Life de Horacio Reyes Páez
The Swimsuit de Amina Krami
Ayi de Jiayi Li
We Will Follow the Wind de DemonWong
In Another Day de Naama Manor
Moti de Yash Saraf

COMPETENCIA LATINOAMERICANA DE CORTOMETRAJES

Presépio de Felipe Bibian
Entre tormentas de Fran Zayas
Época de plagas de Gabriela Calvache
Domingo familiar de Gerardo del Razo
Hasta pronto de Jennifer Skarbnik López
Kusi sonríe de Sisa Quispe

COMPETENCIA ARGENTINA DE CORTOMETRAJES

Testarossa de Ignacio Sesma
Mientras tanto de Flor Berthold y Carla Scatarelli
Gymbro de Estefanía Maisterra y Tomás Canepa
El borde de las cosas de Justo Dell’Acqua Árbol
Do Rocks Dream of Flying de Mathiu Ciulla y Simón Zorraquín
Tu cuerpo en mi habitación de Axel Cheb Terrab
Los elegidos de Franks Castellani
Malandra de Gonzalo Alzaibar

Fuente: www.funcinema.com.ar

