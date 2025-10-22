MAR DEL PLATA 2025: presentaron oficialmente la 40ª edición y se conocieron las competencias

Se presentó oficialmente hoy en el Cine Gaumont de Ciudad de Buenos Aires la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 6 al 16 de noviembre. En ese marco, los directores artísticos Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos anunciaron las películas que estarán en las diversas competencias, a la vez que se conoció la programación completa.

En ese contexto, se informó que finalmente los espacios que formarán parte de esta edición serán la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo Peralta Ramos 2280), Paseo Aldrey (Sarmiento 2685), Teatro Colón (Yrigoyen 1665) y Ambassador (Córdoba 1673).

Además, se conoció que las entradas podrán adquirirse a partir de este jueves 23, tanto a través de la boletería online como en las taquillas físicas de los cines. Las entradas generales, con un valor de $7500 más cargo por servicio, corresponden a las funciones programadas en la Piazzolla, el Paseo Aldrey, el Colón y el Ambassador.

Para jubilados y estudiantes, se ofrecen tarifas preferenciales de $4000, disponibles únicamente en la boletería física de la Piazzolla y del Colón. Además, en el Paseo Aldrey y el Ambassador, se aplicará un 50% de descuento en las entradas para estos grupos, también solo en taquilla física.

Por su parte, las proyecciones en la Villa Victoria, con pantalla al aire libre, son de entrada libre y gratuita. Estas se realizarán en el mismo espacio, ubicado en Matheu 1851.

Durante la presentación realizada hoy se entregó el Astor de Plata a la Trayectoria al director Juan José Jusid, galardón que le fue entregado por el actor y director Víctor Laplace, quien colaboró con él en films como Los gauchos judíos, Esperame mucho y ¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar? Esta última se proyectará en la nueva sección Mar del Plata Classics, en conmemoración de sus 50 años.

Se recuerda que la proyección inaugural será con El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon, con la presencia del realizador y el actor Tonatiuh en Mar del Plata. Además, presencias como las de Carmen Maura, Javier Cámara o el productor Paul Zaentz ya fueron confirmadas.

En cuanto a las competencias, se indicó que la Internacional tendrá como jurado al periodista colombiano Juan Carlos Arciniegas, al productor estadounidense Paul Zaentz, al director argentino Juan Baldana, a la directora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano, y a la actriz dominicana Nashla Bogaert.

Por su parte, la Competencia Latina contará con la directora Gabriela Tagliavini, la productora María Gowland y el sonidista Víctor Tendler; y la Competencia Argentina al periodista Carlos Morelli, el director Alberto Gieco y la directora de arte Coca Oderigo.

Mientras tanto que la Competencia En tránsito tendrá como jurados a la periodista Catalina Dlugi, la productora Ana Aizemberg y el director de arte Federico Mayol. Y finalmente los cortometrajes serán elegidos por Larry Laboe, Pablo de Vita y Claudia Pino Saravia.

Todas las competencias:

COMPETENCIA INTERNACIONAL

–La casa de Gustavo Treetino

–Muña Muña de Paula Morel Kristoff

–Leo & Lou de Carlos Solano

–La gioia de Nicolangelo Gelormini

–The Sea de Shai Carmelli-Pollak

–Calle Málaga de Maryam Touzan

–Oca de Karla Badillo

–18 Holes to Paradiso de João Nuno Pinto

–& Sons de Pablo Trapero

–Ungrateful Beings de Olmo Omerzu

–Flood de Martin Gonda

–Vache Folle de Hugo Diego García y Lorenzo Ventivoglio

COMPETENCIA LATINOAMERICANA

–La muerte de un comediante de Diego Peretti

–3000 kilómetros en bicicleta de Iván Vescovo

–Dreams de Michel Franco

–La vida es de Lorena Villarreal

–Rey del ring de Rodrigo Sepúlveda

–Cordillera de fuego de Jayro Bustamante

–Perros de Gerardo Minutti

–Night Shift de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon

–El corazón del lobo de Francisco J. Lombardi

–Extranjera de Michelle Malley Campos

–Malecón de Carlos Larrazábal

–Espina de Daniel Poler

COMPETENCIA ARGENTINA

–Risa y la cabina del viento de Juan Cabral

–El hombre de la luna de Rodrigo Pérez Green

–The Letter de Rodrigo H. Vila

–Pensamiento lateral de Mariano Hueter

–Desbarrancada de Guadalupe Yepes

–Criollos de Matías Tamborenea

–Recen por mí: la historia de Francisco de Facundo Bartucci

–Vlasta, el recuerdo no es eterno de Candela Vey y Tino Pereira

–Tres tiempos de Marlene Grinberg

–Weser de Fernando Spiner

–No preguntes de Agustín Palleres

EN TRÁNSITO

–Fan de Mariela Di Naro

–Cuero de Joaquín Cambre

–Valijero de Esteban Trivisonno

–Pobre Daniel de Santiago Gobernori y Lucía Valdemoros

–Olivera & Corman: Hollywood en Argentina, de José Tripodi y Martin Capaldi

–Huemul de Milton Ekman.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

–Sexo a los 70 de Vanessa Romano

–Every Light in Between de Pol Solá y Guille Comín

–The Cycle of Life de Horacio Reyes Páez

–The Swimsuit de Amina Krami

–Ayi de Jiayi Li

–We Will Follow the Wind de DemonWong

–In Another Day de Naama Manor

–Moti de Yash Saraf

COMPETENCIA LATINOAMERICANA DE CORTOMETRAJES

–Presépio de Felipe Bibian

–Entre tormentas de Fran Zayas

–Época de plagas de Gabriela Calvache

–Domingo familiar de Gerardo del Razo

–Hasta pronto de Jennifer Skarbnik López

–Kusi sonríe de Sisa Quispe

COMPETENCIA ARGENTINA DE CORTOMETRAJES

–Testarossa de Ignacio Sesma

–Mientras tanto de Flor Berthold y Carla Scatarelli

–Gymbro de Estefanía Maisterra y Tomás Canepa

–El borde de las cosas de Justo Dell’Acqua Árbol

–Do Rocks Dream of Flying de Mathiu Ciulla y Simón Zorraquín

–Tu cuerpo en mi habitación de Axel Cheb Terrab

–Los elegidos de Franks Castellani

–Malandra de Gonzalo Alzaibar

