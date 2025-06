Manzo “Va a caer la calidad y habrá restricciones en el servicio eléctrico”

“El enjuiciamiento ha sido sin elementos, sin prueba, amañado y con una condena principalmente ya prefijada antes de comenzar el proceso judicial” manifestó en relación a la reciente condena de Cristina Fernández de Kirchner, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, Daniel Manzo. Y también mostró preocupación por la calidad del servicio eléctrico en el futuro, debido a la caída en las inversiones en obras de generación, transmisión y distribución.

– Una de sus luchas ha sido la bolsa de trabajo. ¿Cómo está el sistema hoy aquí en Mar del Plata y en la zona con el tema de las terciarizaciones?

– Bueno, es un tema que nos tiene abocados. Nosotros tenemos bastante trabajo en manos de la contratista, como en la época de los 90, en la privatización. Ustedes saben, los que somos de Mar del Plata, Luz y Fuerza tenía total empleo con todas las tareas inherentes a la parte eléctrica. Con el menemismo y el duhaldismo, sufrimos casi 200 despidos, donde quebraron a la organización de alguna forma, aunque seguimos luchando, y en distinta forma la tercerizada se fue metiendo, primero con los micro emprendimientos y luego por la actividad privada de algunas empresas que fueron ingresando a EDEA, particularmente.

En las cooperativas no hay tercerizaciones, el trabajo lo cumplen totalmente los compañeros que son afiliados al sindicato. Pero en EDEA tenemos bastante contrataciones a las que estamos tratando de ver cómo podemos limitar en este momento.

– En lo que tiene que ver con inversiones por parte de las empresas y de las cooperativas, con el trabajo en sí. ¿Se está avanzando o está parado? Debido a la situación económica, se habla de muy poca obra.

– No, justamente es eso, porque se han paralizado todas las obras del Estado Nacional, y aquí se habían comprometido en toda la provincia obras que eran mixtas, con la provincia, y obras que eran totalmente del Estado Nacional. Se ha terminado la línea de 500 kw en la anterior gestión, aquí en la llegada a Mar del Plata, pero luego no se ha hecho más nada. En la provincia hay pequeñas obras, pero cuesta mucho porque todos sabemos que están totalmente cortadas las partidas para la provincia.

Así que hoy, las obras de tendido eléctrico en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país diría, ya que estamos en contacto con todos los compañeros de Luz y Fuerza, es prácticamente nula. No hay nadie que esté haciendo una central eléctrica, ni tendiendo líneas de alta tensión, todo eso se ha cortado totalmente. Se va a ver en el tiempo reflejado con una baja de la calidad en la electricidad que llega a los hogares.

– ¿Hay prevista nueva reunión de los sindicatos hacia el avance gubernamental de la modificación de las leyes laborales?

– Sí pertenecemos y participamos dentro de la CTA de los trabajadores, que como sabemos, estamos en conjunto también con la CTA autónoma. Estamos participando allí y, digamos, creemos que los sindicatos individualmente no tienen posibilidad de prosperar si no es en la unidad. Así que nosotros principalmente estamos trabajando por la unidad y para encarar los problemas que tenemos con respecto al trabajo y que, por ejemplo, no nos regulen el derecho de nuevo, porque ya está regulado. Hay una mentira con respecto a eso instalado de parte del gobierno nacional.

Por ejemplo, somos un gremio de servicio y tenemos nuestras limitaciones desde hace más de 20 años con respecto a cómo hacemos paro. Por ejemplo, no dejamos guardias esenciales sin atender cuando hay un paro. Nunca ha sido un problema para el servicio eléctrico. No hubo una urgencia que no se haya solucionado.

– En cuanto a la infraestructura de la potencialidad de la energía eólica cuestionada. ¿Cómo lo ven ustedes?

-Sí, en realidad, en todo el mundo han crecido todas las energías limpias. Lo que nosotros sabemos es que no es una generación de base, es una generación complementaria y que no podría abastecer todo el servicio, pero sí es importante como para que complemente el mismo. Lo que es cuestionable es la forma en que se han originado estas empresas eólicas que han proliferado. A quiénes pertenecen, han aprovechado su gobierno para poder hacerse de estas empresas que nacieron en el mismo momento.