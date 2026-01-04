Manuel González Gil presenta “El debate”, una obra que interpela a la Argentina actual

Los miércoles de enero a las 22:00 subirá a escena “El debate”, la obra escrita y dirigida por Manuel González Gil, que se presentará en la Sala Payró del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 1903). El elenco está integrado por Enrique Dumont, Gabriel Rovito, Joselo Bella, Miguel Core, Sebastián Dartayete e Ignacio Bresso, con música original de Martín Bianchedi.

La pieza se presenta como un documento vivo que no se limita a recordar, sino que provoca y evoca, invitando al espectador a reflexionar sobre las cicatrices que aún atraviesan el tejido social argentino. La experiencia teatral es inmersiva y conmovedora, con una puesta que desafía al público a tomar partido, revivir tensiones históricas y preguntarse cuánto se ha avanzado -o retrocedido- desde entonces.

“El debate” propone un llamado a la memoria y, al mismo tiempo, una advertencia sobre los riesgos de la polarización y la necesidad de encontrar caminos comunes en un contexto social y político cada vez más complejo. La obra funciona como un espejo donde se reflejan las dos almas de una Argentina que continúa debatiéndose entre pasado y futuro, tradición y cambio, a 50 años de aquel primer encuentro de 1973.