Manuel Adorni recibió a Guillermo Francos en la Casa Rosada, mientras que Santilli hizo lo mismo Catalán

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán se despidieron hoy de sus equipos en la Casa Rosada y formalizaron la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni Diego Santilli, respectivamente.

De esta manera, le pusieron un punto final a su paso por el gobierno del presidente Javier Milei. Ambos dirigentes desembarcaron en el oficialismo en 2023 ocupando roles relevantes durante el período de negociación en Ley Bases y la Boleta Única de Papel, entre otras cosas.

Francos arribó a Balcarce 50 y esquivó a la prensa acreditada, algo que no hizo Catalán, quien manifestó que “nadie” puede “condicionar” Milei la elección de sus colaboradores y negó estar molesto por su salida del Gabinete nacional.

El ministro saliente contó la agenda que tocaría con Santilli en el encuentro: «Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el Ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él».

Por otro lado, el Gobierno difundió por canales oficiales una foto entre Francos y Adorni acompañado de un mensaje: “Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”.

