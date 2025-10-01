Manu Martínez presentará canciones de su nuevo disco

La cantante Manu Martínez, hija de Ciro Martínez -líder de Ciro y Los Persas-, se presentará junto a su banda el próximo sábado 11 desde las 21:00 en El Viejo Patio (Constitución 5949). En el show, adelantará canciones de su nuevo disco.

Esta fecha se suma a una extensa gira nacional que incluye paradas en Olavarría (10/10), Tandil (12/10), Río Cuarto (16/10), Córdoba (17/10), Jujuy (18/10), Salta (19/10) y Buenos Aires (6/11).

Manu comenzó el año destacándose como telonera de El Kuelgue en Punta Ballena (Uruguay), y participando en festivales de renombre como Quilmes Rock (Buenos Aires), Cosquín Rock (Córdoba) e Isoca (San Cayetano).

En 2024, recorrió México, Nueva York y diversas ciudades argentinas, entre ellas Rosario, Santa Fe, Olavarría y Paraná. El año anterior, en 2023, deslumbró en Europa con 15 shows en 10 ciudades de España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania.

Su disco más reciente, “Día de verano”, agotó localidades en La Tangente de Buenos Aires y contó con colaboraciones de lujo: Jorge Serrano (Los Auténticos Decadentes), Facundo Castaño Montoya (El Zar), Anyi y Javier Casalla (Bajofondo). Producido por Matías Cella, navega entre el indie, el folk, el rock y los sonidos latinos, con letras que abordan el amor, los recuerdos y la nostalgia.

Su carrera inició con el disco debut “Diecinueve” (2020), producido por Nico Cotton. Desde entonces, Manu ha participado en festivales como Cosquín Rock, Quilmes Rock, Rock en Baradero e Isoca, y compartió escenario con artistas como Zoe Gotusso, Benjamín Amadeo, Chiara Parravicini, Cruzando el Charco, Kevin Johansen, e incluso con Ciro y Los Persas en el Teatro Opera y en Vélez.