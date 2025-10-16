Manes: «La gente está desilusionada porque Milei se convirtió en el jefe de la casta”

El diputado y candidato a senador Facundo Manes afirmó hoy que el presidente Javier Milei «se convirtió en el jefe de la casta” y provocó que gran parte de la gente esté “desilusionada y resignada”, y dijo que el Gobierno y el kichnerismo son “dos caras de la misma moneda, populismo de derecha y de izquierda”.

El candidato de la alianza “Vamos para adelante” sostuvo que después de dos años de Gobierno de La Libertad Avanza “pareciera que los argentinos estamos como resignados, porque la Argentina es como un país que siempre falla y hay una nueva desilusión en mucha gente que apoyó al Presidente”.

Tras definirse como “intensamente antipopulista”, Manes opinó que Milei y el kirchnerismo “son lo mismo”, y describió que “viene al Gobierno la derecha y pide deuda, y después viene la izquierda y emite”, y pidió que ante esa posible polarización “hay que cambiar la historia”.

“La gente claramente no quiere volver al pasado” señaló aludiendo al kirchnerismo, pero indicó que “también está desilusionada con un Presidente que se convirtió en la casta que venía a reemplazar”, dijo Manes en declaraciones a Radio Rivadavia.

Añadió que la desilusión de quienes votaron a Milei “afecta el ánimo” de la sociedad en su conjunto, porque “cuando hay una esperanza colectiva uno se olvida de los problemas cotidianos, pero la experiencia dice que no llegamos (con el sueldo) al día 15 y que aumenta todo”.

El dirigente surgido del radicalismo cuestionó que el programa económico del Gobierno “se corresponde más con un plan financiero que con una economía integra que genere trabajo y estimule la producción”.

“Con Vamos para adelante queremos poner la semilla para proponer algo nuevo en el 2027”, dijo, y agregó que se apartó de la Unión Cívica Radical porque no vio “vocación de poder”, y aseveró que las elecciones de este mes son “una oportunidad, donde no veo tres tercios, porque Milei y Cristina son dos caras de la misma moneda”.

Manes desestimó, además, que después de las elecciones Milei pueda variar sus políticas o conformar un Gobierno de consensos junto a aliados.

“Es difícil que las personas cambien, el golpe de la provincia de Buenos Aires debería haberlo hecho cambiar, pero no se vio nada de eso, y si no lo hace ahora le va a ir mal”, advirtió.