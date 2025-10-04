Manes: «Hay un pacto entre Máximo Kirchner y el Gobierno”

El candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Para Adelante, Facundo Manes, denunció un pacto entre el gobierno del presidente Javier Milei y el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.

«Nuestra idea es que el tercer senador no puede ser de La Cámpora, no puede ser de Máximo Kirchner porque hay un pacto con el gobierno. Ellos no pueden enamorar una sociedad del 2027 y prefieren que gane Milei para ellos intentar enamorar en 2031», dijo en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Manes sostiene que su candidatura busca «representar a esa sociedad que hoy está derrotada, que no tiene esperanza y le decimos que hay esperanza«. «La Argentina es un paciente que está mal, pero no ha recibido el tratamiento adecuado, por lo cual yo soy optimista que podemos salir adelante», reflexionó.

Además, criticó las «intensidades» de ambos proyectos políticos: «Estuvieron 16 años gobernando y nos dejaron caos, inflación, pobreza. Del otro lado, en el Congreso observé en los últimos dos años una indignidad total ‘porque conviene ahora’. Intensidad es tener convicciones, es tener una idea de país que no la tiene Milei ni el kirchnerismo«.