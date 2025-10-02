Manes criticó la economía de Milei: “Convirtió a la Argentina en un casino en el que todos perdemos”

El actual diputado y candidato a senador nacional, Facundo Manes, cuestionó la política económica que está llevando a cabo el Gobierno Nacional, y afirmó que el presidente Javier Milei «convirtió a la Argentina en un casino en el que perdemos todos».

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el candidato y líder del movimiento «Para Adelante» mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Empresarias Pyme por la Igualdad de Oportunidades (ASEMPIO) en el bar Las Violetas.

«Me encanta el nombre de su asociación porque combina dos elementos que la Argentina necesita: PyMEs e igualdad de oportunidades. El puente entre esos conceptos es la educación. Necesitamos una revolución educativa muy articulada con el sector privado para que nuestros chicos y chicas tengan las herramientas que exige el siglo XXI»,

El actual diputado cargó contra el Jefe de Estado y su ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusó de estar hipotecando el país oara sostener un programa inviable .

«Que lo hayan tenido que rescatar dos veces, el FMI (Fondo Monetario Internacional) primero y (Donald) Trump ahora, es la demostración más contundente», señaló.

El neurólogo también hizo mención sobre el triple crímen narco ocurrido en Florencio Varela: «El asesinato de Brenda, Morena y Lara es el reflejo más brutal de una descomposición social muy profunda, que no empezó en 2023, pero sí se aceleró«.

El candidato a senador sostuvo que «no es gratis» decir que «la mafia es superior al Estado» ni que «hay que enriquecerse rápido a cualquier precio» porque «eso está haciendo estragos, sobre todo en los más jóvenes».

«Tenemos que revertirlo antes de que sea demasiado tarde», advirtió.

Sobre el final, Manes mantuvo una una visión optimista sobre la capacidad de resiliencia de la sociedad. «A pesar de todo, sigo siendo un optimista empedernido. Creo en el espíritu emprendedor de nuestra gente, en la fuerza de quienes intentan una y otra vez. Lo nuevo en la Argentina va a surgir de abajo hacia arriba«, planteó.

Del encuentro en el bar Las Violetas participaron la presidenta de ASEMPIO, Liliana Castro, y diez mujeres empresarias de distintos sectores, sumado a Carla Pitiot -exdiputada nacional y compañera de fórmula de Manes para el Senado- y Alejandra Pérez Medina, cofundadora de «a+Conciencia».