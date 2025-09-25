Manes advierte por “una nueva desilusión colectiva” y cuestiona el aislamiento del Presidente

El diputado nacional Facundo Manes (UCR) afirmó hoy que “los argentinos estamos viendo una nueva desilusión” y advirtió que, tanto quienes apoyaron como quienes rechazaron al Gobierno, “estamos siendo víctimas de un nuevo proceso de desilusión colectiva en la Argentina”.

En declaraciones públicas, el neurocientífico señaló que el presidente Javier Milei “no ha reaccionado a la derrota en la provincia de Buenos Aires”, hecho que calificó de “crítico”.

“El Presidente tiene que cambiar, abrirse, dialogar, tener consenso, y lo veo cada vez más aislado, cada vez más seguro de sí mismo en un contexto que cambió”, sostuvo.

Manes planteó la necesidad de “una economía que produzca valor y que esté enfocada en el ser humano” y remarcó que lo que se observa en la calle es “un enorme enojo con el pasado pero también con el presente”.

“Lo que se viene es algo colectivo, parecido a la poscrisis del 2001, donde no había una solución unipersonal. En la Argentina lo unipersonal va perdiendo valor”, advirtió.

En el plano político, el diputado afirmó que en las elecciones del 26 de octubre próximo “el tercer senador (en la Capitl Federal) va a ser de La Cámpora o de nosotros. Nosotros somos un espacio amplio. Puede pasar cualquier cosa”.

Al referirse al plan del Gobierno, Manes criticó que Milei proponga “un país donde el mercado haga todo, desde las rutas hasta los hospitales” y cuestionó que “se pelee con los autistas, con los discapacitados”. “Ese país no existe”, subrayó.

Finalmente, reconoció que el respaldo económico de Estados Unidos fue clave para evitar una crisis mayor. “Si no hubiese ocurrido esta transfusión de sangre que nos da Estados Unidos, hoy estábamos muy complicados”, señaló.