Malestar en Vélez con las novedades del juicio de Fabián Cubero al club: «Reclama 700 millones de pesos»

La relación entre Fabián Cubero y Vélez escala en tensión. A más de dos años de su partido despedida, el histórico capitán mantiene firme en la Justicia su demanda contra el club luego de ser desvinculado a principios de 2024 de su puesto de director de Relaciones Institucionales, cargo que ocupaba desde 2020. El reclamo, impulsado por sus abogados, incluye una indemnización millonaria que toma como punto de partida su primer contrato como jugador profesional, firmado en 1996.

Ahora, en la presentación de la Memoria y Balance de la institución se reveló la cifra en litigio y generó escozor. «El juicio está en la etapa probatoria. El reclamo original era 325 millones de pesos y eso actualizado a hoy con el criterio del foro laboral da casi el doble, 700 millones. Hay varios conceptos reclamados, los tres principales son horas extra, la antigüedad -porque él considera que le corresponde desde que era jugador-, y comisiones», relató el secretario de actas Bernardo Bertelloni.

«Las comisiones estaban reconocidas en un contrato muy mal redactado porque no estaba claro qué le correspondía o no, y podría entenderse que en cada contrato en el que él tuvo una mínima participación podía corresponderle una comisión, eso es lo que está en discusión. Ya hay una serie de documentos presentados por él que le dan una cierta entidad a ese reclamo», reconoció con críticas a la anterior CD encabezada por Sergio Rapisarda, quien le había otorgado el cargo a Poroto.

«La sentencia puede ser el año que viene recién. Aunque él planteó una posibilidad de conciliación nosotros la rechazamos porque la entendemos totalmente excesiva, y como cualquier juicio laboral se seguirá hasta el momento que veamos si vale la pena o no una conciliación. Hay conceptos completamente improcedentes, como por ejemplo las horas extras y la antigüedad. Esa es la situación», completó el dirigente.

En el inicio del conflicto a mediados del año pasado Pablo Castillo, el abogado del exdefensor que llegó a ser idolatrado mayoritariamente por hinchas jóvenes y ostenta el récord de partidos jugados en el club (626), explicó su malestar “A Fabián lo desvincularon como a un perro. Estaba de vacaciones y se enteró por la radio. Después llegó la carta documento. Esta dirigencia nunca quiso dialogar, yo le dije al presidente que esto con un café se solucionaba, que no hacía falta ir a litigio», apuntó contra Fabián Berlanga.

Su socio Roberto Castillo aseguró en aquel momento que la intención de Cubero es devolver al club el dinero que logre sacar en limpio de su reclamo: «Quiere donar la indemnización para la pensión del club. Nosotros hacemos un reclamo judicial que sabemos que tiene un factor emocional para él. En términos jurídicos hay que reclamar 26 años de antigüedad y es lo que hicimos».