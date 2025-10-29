Mala Sangre homenajeará nuevamente a “Oktubre” con un show en Casa Rock

El 8 de noviembre a las 21:00 la banda marplatense Mala Sangre se presentará en Casa Rock (Córdoba 2580) con un espectáculo que rinde homenaje al emblemático álbum “Oktubre” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta promete una noche cargada de energía, emoción y fidelidad sonora, en un recorrido por uno de los discos más influyentes del rock nacional.

Con más de tres décadas de trayectoria, Mala Sangre se ha consolidado como el primer tributo ricotero de Mar del Plata. Nacida a fines de 1993 con el objetivo de revivir clásicos del rock argentino, la banda fue evolucionando hasta conformar su formación actual, la más estable de su historia.

Está integrada por Yule Gutiérrez (saxo), Catriel Iaconianni (guitarra), Alberto Oliva (voz), Javier Cosmai (bajo), Leo Castiglione (teclados) y Rafael Lentino (batería).

A lo largo de los años, la agrupación ha recorrido escenarios de Mar del Plata y distintas localidades de la provincia, interpretando no solo la discografía completa de los Redondos, sino también aquellas canciones inéditas que nunca llegaron a grabarse en estudio. Su puesta en escena se destaca por el respeto a la esencia original de la banda homenajeada y por una conexión genuina con el público ricotero.