Maher Carrizo un delantero de Velez es la nueva apuesta de River

River se encuentra lejos de retirarse del mercado de pases tras las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, ya que en las ultimas horas fue a la carga por Maher Carrizo, delantero de Vélez.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, las negociaciones en torno al joven de 19 años, que llegó a la final del Mundial Sub 20 del 2025 con la Selección argentina, estarían encabezadas por Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga, presidentes del “Millonario” y del “Fortín”, respectivamente.

Además, en paralelo los de Núñez no desisten en el pase de Santino Andino, atacante de 20 años con actualidad en Godoy Cruz (descendido a la Primera Nacional), con quien ya habían iniciado negociaciones, pero las mismas se enfriaron.

River planea ir a la carga por el surgido en las inferiores de Liniers y los contextos de los clubes en 2026 podrían jugar un papel importante. Mientras que los comandados por Marcelo Gallardo, quienes se encuentran realizando la pretemporada en San Martín de Los Andes, jugarán la Copa Sudamericana, Vélez quedó afuera de toda competencia internacional y la necesidad de venta, sobre todo de algunas de sus figuras, comienza a aparecer.

Las conversaciones entre mandatarios parecerían avanzar por buen camino, pero la operación por un jugador con proyección europea nunca es sencilla, por lo que La Banda estaría dispuesta a desembolsar una considerable suma de dinero por el delantero.

A principio de la ventana de transferencias, los de Liniers habían tazado a Carrizo en 16 millones de dólares, valor de su cláusula de recisión, aunque con el correr de las semanas, la Comisión Directiva de Vélez parecería más flexible a dejarlo salir por un monto menor.

El jugador nacido en Santiago del Estero habría dado el visto bueno para el comienzo de las charlas, pero una oferta del exterior podría decantar al joven atacante por emigrar al viejo continente.__IP__

Con apenas 19 años se convirtió en una de las piezas claves de Vélez y ya superó los 50 partidos en Primera División con 11 goles y 3 asistencias. El futbolista es del gusto del “Muñeco” y lo consideraría fundamental para buscar un título en la temporada 2026.